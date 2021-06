"Diferencias con AMLO se desahogarán con respeto y sensatez"

Tras una reunión de más de una hora con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la que calificó de "productiva" y "cordial", Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, aseguró que las diferencias que pueda haber entre ambos se desahogarán con respeto y sensatez para trabajar de manera coordinada en la segunda mitad de sus administraciones.

En entrevista con medios afuera del recinto histórico, tras la reunión de poco más de una hora, el mandatario local afirmó que con el Ejecutivo federal pudo hablar sobre temas en materia de seguridad, abasto de agua, saneamiento del río Santiago, así como obras de infraestructura carretera.

Informó que el martes de la próxima semana se reunirán de nueva cuenta en Palacio Nacional para avanzar "y aterrizar" para que estos acuerdos puedan materializarse y en donde asistirán también integrantes del gabinete federal y estatal.

"Fue una reunión completa, larga. Pude platicar muy ampliamente con el señor Presidente, creo que se pudo poner sobre la mesa una agenda amplia para Jalisco en materia de seguridad, de abasto de agua potable, de saneamiento del río Santiago. Hablamos de obras de infraestructura en materia de transporte público importantes, de infraestructura carretera y acordamos que el próximo martes vamos a tener una reunión ya de aterrizaje, diría, con el gabinete para poder concretar los acuerdos que se fueron perfilando.

"Una reunión cordial, un Presidente receptivo, y sobre todo, que confirmó su compromiso para que estos acuerdos puedan materializarse y arrancar este mismo año la mayor parte de ellos, entonces fue una buena reunión".

- ¿Podría decir que hubo asperezas que se limaron en esta reunión con el Presidente?", se le preguntó.

"Yo creo que hubo algunos puntos, y sobre todo por platicar ya con el Presidente una vez que ha pasado el proceso electoral, me parece que se generó también un mejor ambiente, un ambiente menos tenso.

"Con el Presidente siempre ha habido en lo personal una relación respetuosa, insisto en que fue una reunión productiva, y aquellos temas en los que puede haber diferencias los vamos a ir desahogando con respeto y con sensatez. Creo que se tiene que ser el principio con el cual enfrentemos esta segunda mitad que está por iniciar en nuestras administraciones, y de nuestra parte habrá toda la voluntad para que así sea".

"Dejar de lado diferencias que con diálogo se pueden superar. Entonces hoy avanzamos en todos los temas y creo que la reunión del martes va a ser clave para aterrizaje y la puesta en operación de los acuerdos".



Enrique Alfaro afirmó que el presidente López Obrador siempre está invitado al estado de Jalisco, "es su casa" y señaló que las diferencias políticas "nunca se han traducido en una falta de cortesía. Al contrario, el presidente es bienvenido siempre en Jalisco".

Indicó que el principal acuerdo al que se llegó es que las acciones que tienen que emprenderse deben de iniciarse de manera inmediata, por lo que anunció que el próximo martes se reunirá de nueva cuenta en Palacio Nacional para avanzar en los temas pendientes.

"Porque no podemos esperar más tiempo. Le explicaba al Presidente el impacto que tuvo, por ejemplo, retrasar las decisiones en materia de agua, este año dejamos a más de medio millón de habitantes de la ciudad sin agua durante tres meses, y que este tipo de acuerdos lo que tienen que privilegiar el interés público, el interés común".

Enrique Alfaro informó que también habló con el mandatario federal sobre temas de seguridad y pese a que hay número alentadores, pues en dos años y medios se ha logrado reducir en casi 60% la incidencia delictiva "los indicadores de homicidios particularmente están en un nivel que no nos puede hacer pensar que vamos o que estamos haciendo lo necesario.

"Hay que hacer un mucho mayor esfuerzo, aunque la seguridad pública ha mejorado muchísimo todavía tenemos fenómenos de violencia que tenemos que tener bajo otra lógica en un modelo y un esquema de coordinación con la Federación porque evidentemente ni el estado ni los municipios pueden enfrentar ese tipo de fenómenos solos".

"¿Qué es hoy el Cártel Jalisco?", se le cuestionó.

"Es una organización delictiva con una gran fuerza en el país", reconoció.