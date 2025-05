Diferencias superadas: Sheinbaum y Monreal trabajan juntos por México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que ha tenido diferencias con el diputado de Morena, Ricardo Monreal, pero afirmó que ahora están "jalando parejo" en beneficio de la transformación de México.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la Mandataria federal advirtió que quien apuesta a la división de la llamada Cuarta Transformación le apuesta a la derecha y al conservadurismo.

"Yo tuve diferencias con Ricardo Monreal, sí, sí, tuve mis diferencias, pero hoy estamos jalando parejo para avanzar en la transformación del país y siempre hemos jalado parejo, porque puede haber diferencias en su momento, pero nunca en lo más importante que es la transformación de México".

"Imagínense si hubiera dicho ´No pues con los otros cinco que participaron en la elección interna en la encuesta (presidencial de Morena) no pues estaban en contra de mí, entonces ya no van a ser tomados en cuenta´, pues no, todos somos valiosos en este movimiento", dijo.

"¿Confía la Presidenta de la República en el diputado Ricardo Monreal?", se le preguntó.

"Está haciendo su trabajo Ricardo y somos parte de este gran movimiento. Somos parte de este gran movimiento. Quien apuesta a la división del movimiento, ese sí apuesta a la derecha, ese sí apuesta al conservadurismo", contestó".