Difieren audiencia contra exfuncionarios por colapso en la Línea 12

La audiencia inicial por el colapso en la Línea 12 del Metro que inició este lunes se pospuso para el próximo 3 de diciembre, esto luego que los abogados de los 10 exfuncionarios imputados, así como los de las víctimas, argumentaron al juez que tomó el caso que no tuvieron el tiempo suficiente para analizar a detalle la información de la investigación.

El juez Edgar Jesús Campos Burgos es quien lleva el caso de la línea 12 del metro y a quienes las partes involucradas argumentaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), entregó de manera electrónica y en USB el contenido de las carpetas de investigación.

La información, según los abogados, consistía en una USB con más de dos terabaits de información y poco más de cinco mil fojas, por lo que dijeron al juez que no tuvieron el tiempo suficiente para analizar y conocer a detalle la investigación, decidiendo así pedir una prórroga para el 3 de diciembre.

Debido a esto y que la audiencia fue pospuesta no se pudo formular ninguna imputación en contra de los 10 exfuncionarios de la administración de Marcelo Ebrard por el colapso en un tramo de Línea 12 del Metro, debido a un trámite burocrático.

En este sentido, se dio a conocer que ninguno de los funcionarios investigados se presentó a la audiencia. Y en el momento que el juez pidió justificar la ausencia de Enrique Horcasitas, su defensa argumento que tenía "síntomas de Covid", por lo que decidieron que no se presentara ante el juez.

Este lunes comenzaron las audiencias para esclarecer el caso de la Línea-12 del Metro. Abogados de las 26 víctimas mortales y representantes de más de 100 heridos así como defensores de los 10 exfuncionarios involucrados en el proyecto se dieron cita en una sala de juicio oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX).

Antes de ingresar a la audiencia, Cristopher Estupiñán, abogado de 22 de las familias de las víctimas de la Línea 12 del Metro, aseguró que presentarán una denuncia en contra de las empresas involucradas y responsables de la construcción del viaducto elevado que se derrumbó el 3 de mayo pasado, entre ellas Grupo Carso de Carlos Slim.

"La denuncia formal que presentaremos ante la Fiscalía General de Justicia en contra de las empresas responsables toda vez que en la carpeta de investigación existen elementos objetivos para vincularlas y la Fiscalía no ha hecho esa parte del trabajo tiene que proceder con la vinculación formal contra las empresas y citatorios a los funcionarios de las empresas responsables llámese Grupo Carso, Ica y Astom", dijo.

El litigante señaló que con esta acción buscarán que los corporativos evadan la acción de la justicia a través del fondo económico que se creó en acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México.