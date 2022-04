Difieren otra vez audiencia en caso Collado

La audiencia de imputación de pruebas contra tres exabogados de Juan Collado y un exasesor financiero de Grupo Afirme, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de tráfico de influencias, extorsión y asociación delictuosa, se difirió por tercera ocasión.

En el caso del asesor financiero David "N", quien sí se presentó a la audiencia, se fijó otra para el próximo 12 de abril, mientras que con los tres litigantes —Juan Antonio "N", quien dio positivo a Covid, y los otros dos, César Omar "N" e Isaac "N"— quienes argumentaron su inasistencia debido a que se contagiaron de Covid-19, la FGR se desistió de citarlos de nuevo e indicó que utilizará las alternativas que la ley da para conducirlos a juicio, que puede ser orden de comparecencia o de aprehensión.

En una audiencia de casi tres horas donde el ministerio público federal, Manuel Mondragón, calificó de "chicanadas" los argumentos de los acusados e informó al juez de control del Reclusorio Norte, José Rivas González, que desistiría de la audiencia de imputación en contra de los tres abogados —Juan Antonio "N", quien dio positivo a Covid, y los otros dos, César Omar "N" e Isaac "N"— y que ejercería su derecho de las alternativas que le da la ley para proceder contra ellos.

Con esto se prevé un cambio en la estrategia de la FGR y se perfila que en los próximos días se buscarán alternativas legales para que los imputados comparezcan ante el juez mediante acción judicial, es decir, no descartan pedir citación u orden de aprehensión.

Por su parte, la defensa del cuarto imputado, David "N", quien sí asistió a la audiencia, solicitó al juez aplazar la audiencia de imputación de pruebas al señalar que la FGR no le ha enviado el expediente completo, que consta de más de 4 mil fojas, y que les han estado enviando vía correo electrónico sólo partes de la carpeta de investigación.

Expusieron que el 30 de marzo la FGR sólo les envió 2 mil fojas, y el 6 de abril 80 fojas, que no pudieron estudiar.

Manuel Mondragón y el abogado de Juan Collado, Mauricio Flores, lamentaron la estrategia de diferir las audiencias argumentando contagios o cambiando de representantes legales.