"Difusión del expediente de Cienfuegos no afectará relación con EU", asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que al dar a conocer el expediente que envió la DEA sobre el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda –exonerado del delito de narcotráfico- afecte la relación con el gobierno de Estados Unidos que encabezará el demócrata Joe Biden.

"No va a haber ningún problema, ya hay una relación con el equipo cercano con al presidente electo Biden, han habido conversaciones con el secretario de Relaciones Exteriores, y en su momento se les va a informar, pero hasta que ellos tomen posición, porque actualmente gobierna el presidente Trump, vamos a informarles a los que están en funciones y una vez que se lleve a cabo el cambio de gobierno se informa a los nuevos".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que el gobierno estadounidense comprenderá que no puede estar en entredicho el gobierno que representa.

"Si nosotros lo que estimamos más nos importante en nuestra vida, es la honestidad, imagínese ser rehén de Presidente de México de la sospecha que estamos nosotros de cómplices o protectores, porque ya sabemos cómo son nuestros adversarios, muy hipócritas.

"Se nos vienen encima, como lo hacen cotidianamente, pero ahora con esto con más fuerza desde que se dio a conocer la información de la Fiscalía empecé a ver que ya se estaban frotando las manos, yo creo que el gobierno de Estados Unidos entiende que nosotros tenemos que actuar así".

El presidente López Obrador insistió en hubo "muy poco profesionalismo" y se actuó a la ligera en la investigación en Estados Unidos en contra el general Cienfuegos, porque si como dice la Fiscalía empezaron a investigar desde 2013, para lo que entregaron no fue un buen trabajo o lo que hicieron no tiene sustento, no hay materia.

"¿Cómo es que se lleva a cabo la detención del general unos días antes de la elección?, si ya había estado de visita en Estados Unidos en el mismo lugar con su familia, en marzo, ¿qué no supieron?, ¿no tenían terminada la investigación?, ¿por qué fue hasta las vísperas de la elección?, ¿cuál era el mensaje, de parte de quién? ¿Qué cosa era lo que se pretendía, debilitar al gobierno de México a las Fuerzas Armadas, el que nos confrontamos con el actual gobierno?, ¿qué pasó? O no son tan profesionales fallan como todos los seres humanos".

El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard dijo que desde finales de diciembre había en Estados Unidos dudas serías sólidas sobre la investigación, en una nota publicada en The Wall Street Journal.

Señaló que la investigación en curso sobre todos los hechos no quiere decir que ya se cerró, lo que si es que respeto a la responsabilidad del general Cienfuegos, llegan a la conclusión de que no hay elementos.