"Dime tú cuándo nos vemos", dice Monreal a Sheinbaum

El senador Ricardo Monreal Ávila acudió a la toma de posesión de Evelyn Salgado, nueva gobernadora en Guerrero, donde coincidió y dialogó con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y reiteró que estará en la boleta electoral para la Presidencia de 2024, pero aclaró que no se saldrá de Morena, porque "lo que estamos peleando es democratizar" la designación del candidato y que no haya imposición.

Durante el evento, en el Congreso de Guerrero, Monreal y Sheinbaum se saludaron, abrazaron y platicaron por espacio de un minuto sobre el tráfico en la carretera de la Ciudad de México hacia Chilpancingo. Junto a ellos, el senador Félix Salgado, padre de la nueva gobernadora.

Monreal, al final del breve encuentro, le dice a Sheinbaum: "Yo te busco, dime tú cuándo nos vemos". Sonrientes ambos, se despiden entre bromas de Salgado Macedonio.

En entrevista previa a la toma de posesión de la nueva mandataria guerrerense, expuso que la mayoría de las y los integrantes del movimiento huyeron de partidos políticos que no permitieron procesos democráticos para la selección de candidatas y candidatos. "No queremos que Morena se cierre e imponga candidatos", enfatizó.

Insistió en que el modelo de las encuestas para la selección de aspirantes no es totalmente transparente y deja a mucha gente insatisfecha, por lo que deben modernizarlo o buscar uno que acerque a la militancia y que les dé tranquilidad y certeza a los participantes.

El coordinador de Morena, dijo que la inestabilidad política partidista genera división, agregó, por lo que es necesaria la democratización de los procesos internos para mantener una militancia unida, cohesionada y fuerte en torno al Presidente.

Confió que puede convertirse en el sucesor que continúe el camino que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador para transformar al país.

Monreal dijo que el titular del Ejecutivo Federal debe tener confianza en el Senado, pues ha apoyado todas las reformas que ha planteado y "no ha habido una sola que no haya sido aprobada".

Indicó que el Grupo Parlamentario de Morena está muy unido y que con los partidos aliados PT, PES y PVEM aún se requieren 12 senadores más para alcanzar la mayoría calificada.

Sin embargo, acotó el líder de la mayoría legislativa en el Senado, los proyectos en materia eléctrica, electoral y sobre la Guardia Nacional, acotó, "van a requerir de mucho trabajo, cabildeo, diálogo y consenso con los Grupos Parlamentarios, pero estoy seguro de que lo vamos a lograr".

Ricardo Monreal advirtió que la transición política que se inició hace tres años tardará más tiempo para que se consolide, pues hay resistencias, quienes no quieren que continúe el proceso de transformación o quienes quieren retornar a sus viejos privilegios, pero ya no pueden.

"Hay que tener capacidad de escucharlos, de debatir con ellos, de hacerles ver que es legítimo lo que estamos haciendo y que luchamos décadas para llegar acá, y que trataremos de no cometer los mismos errores que ellos cometieron, para situarnos en un proceso de desarrollo", expresó.