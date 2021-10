Dinamarca es mi modelo a seguir porque no hay corrupción ni pobreza: AMLO

Luego de que un experto de Bloomberg generó controversia al decir que México podría ser "la próxima Dinamarca", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ese país es modelo a seguir porque es una nación en la cual no existe la corrupción ni la pobreza, además que se ha instaurado un Estado de Bienestar.

"No hay corrupción y por lo mismo no hay pobreza, entonces mi modelo a seguir en lo que tiene que ver con un país extranjero y con el Estado de Bienestar, en Dinamarca, en Noruega, en Suecia existe el Estado de Bienestar, muy contrario a lo que fue la política neoliberal", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador también destacó que en los países nórdicos la educación y la seguridad social son gratuitas.

Destacó que, aunque parezca increíble, en Dinamarca la gente no sabe de corrupción: "Si hay que tomar ejemplos de otros países; un buen ejemplo es el de Dinamarca, ¿qué pasa ahí? No hay corrupción, pero además aunque parezca increíble, cuando uno plática con un danés y le dice que en México el problema es la corrupción, les cuesta trabajo, mucho trabajo entenderlo, internalizarlo, comprenderlo porque es una cultura completamente distinta".

El Presidente aseveró que durante el periodo neoliberal se engañó y se manipuló a la población.

"El querer cobrar cuotas en la UNAM, la privatización de la educación, en estos países nórdicos, la educación es gratuita, la salud es gratuita, la seguridad social se llega una determinada edad y se tiene una pensión, se haya trabajado en una empresa o no, eso es estado de bienestar, es exactamente lo opuesto al neoliberalismo, es privatizarlo todo, privatizar la educación, lo que hicieron", dijo.