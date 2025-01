Dinero de trabajadores está absolutamente seguro: Infonavit

Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), afirmó que con la Reforma a ley de Instituto permitirá un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes de los trabajadores y evitará que se presenten casos de corrupción.

Indicó que al existir tres direcciones en el Instituto se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces, dado que solo realizan observaciones administrativas irrelevantes y no atacan los verdaderos actos de corrupción que se han venido dando.

Con la reforma, afirmó, no solo va a existir una responsabilidad directa trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que se permitirá -como hoy no sucede – la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

"Esta reforma a la ley va a permitir un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores. Me explico: al existir tres direcciones en el Instituto, en el Infonavit, se diluye la vía de responsabilidad, y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces. Solo se realizan observaciones administrativas irrelevantes y no se atacan los verdaderos actos de corrupción que se han venido dando".

- Empresarios y trabajadores se oponen a la fiscalización

En conferencia de prensa, Octavio Romero Oropeza denunció que tanto el sector empresarial como el de los trabajadores se han opuestos a la fiscalización de la ASF, al grado de ordenar a la anterior Dirección General del Infonavit ampararse contra sus resolutivos.

Sobre si los trabajadores llegaron a estar informados de distintos fraudes, Romero Oropeza dijo que hay trabajadores que no ocupan el Fondo de Vivienda y algunos no saben que tienen ese dinero. Señaló que "coyotes" se aprovechan del desconocimiento de los trabajadores con redes de complicidad.

Se crea un fraude tipo pirámide que al final del día, el último es el que va a pagar suplantación de identidades, dijo el director del Infonavit.

"Es parte de un engaño, pero es importante que los trabajadores sepan que su dinero está absolutamente seguro y que lo pueden usar para adquirir vivienda o para su retiro en caso de que no requieran la vivienda", mencionó.

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que lamentablemente hay notarios involucrados: "Esto se va a denunciar".

Exdirector de Infonavit tuvo que ampararse

Al señalar que la estructura orgánica del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) impide que la Auditoría Superior de la federación audite los fondos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que el exdirector del Instituto, Carlos Martínez, tuvo que ampararse por una resolución del Consejo de Administración.

En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que la Ley del Infonavit es para erradicar la corrupción.

"El director general no tiene voto en el Consejo, no hay responsabilidades frente al director empresarial y de los trabajadores. Lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos.

"Y que tenga una estructura que permita un control y una auditoría", dijo.

Admitió que la ley del Infonavit puede tener mejoras e insistió que el fondo es "una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control claro sobre los ahorros para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos", agregó al destacar que también se puedan construir viviendas de interés social.

Indicó que se deberían presentar denuncias penales, más allá de administrativas.