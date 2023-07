Diócesis de Chilpancingo pide diálogo para "prevención de violencia"

A-AA+

La diócesis Chilpancingo-Chilapa expresó este martes su intención de colaborar "en la prevención de la violencia e inseguridad" a través del diálogo.

En un comunicado, firmado por el obispo José de Jesús González Hernández indicó que le sorprendieron los hechos violentos de los últimos días en la capital de Guerrero, "los cuales provocaron miedo e inseguridad, provocando incertidumbre en la población y parálisis de la actividad capitalina" y Ante esa realidad plantearon:

"Nosotros como Iglesia podemos también colaborar, principalmente en la prevención de la violencia e inseguridad y el acompañamiento a las víctimas, en el dialogo y en la animación de una sociedad civil responsable".

----Piden a autoridades "Trabajar y lograr un "ambiente de paz"

Llamaron a "las autoridades de los tres niveles de gobierno, usar todos los mecanismos a su disposición", para trabajar y lograr un "ambiente de paz, tranquilidad y seguridad".

El obispo indicó que desde su toma de posesión, en abril de 2022, en la búsqueda de construir y reconstruir el tejido social y la paz "ha llevado a esta Iglesia particular, a tener un acercamiento con todas aquellas personas que provocan la violencia, para que, por medio de la fe, se les escuche y oriente a fin de Construir la Paz en nuestra Diócesis. No se han buscado otros intereses más que contribuir en la construcción de la paz en los pueblos que integran esta Iglesia Particular".

También llamó a las personas que han generado esta situación a buscar "una solución pacífica a través del dialogo, cese la violencia".

Finalmente llamó a una jornada de oración por la paz en todas las Parroquias de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa "por el bien y pacificación de nuestro Estado".