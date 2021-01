Diputada de Morena pide dictaminar iniciativas en materia de aborto

La diputada de Morena, Lorena Villavicencio Ayala, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a dictaminar las iniciativas de ley en materia de aborto y no permitir que grupos religiosos intervengan en decisiones que corresponden al Congreso.

"El tema está en nuestra cancha y es nuestra responsabilidad reconocer derechos que ya están tutelados y que forman parte del bloque convencional. No podemos permitir que grupos anti derechos o religiosos, intervengan indebidamente en decisiones que nos corresponde exclusivamente decidir a nosotros con una mirada absolutamente laica", señaló.

Al participar en la sesión de la Comisión Permanente, Villavicencio Ayala recordó que Argentina aprobó la despenalización del aborto el pasado 30 de diciembre, y señaló que las comisiones de Equidad de Género y de Justicia en el Palacio Legislativo de San Lázaro han realizado diversos parlamentos y conversatorios, y prácticamente tiene listos los dictámenes correspondientes.

"Pedirles que hagamos un exhorto a las comisiones de Salud, a la comisión de Justicia, de Igualdad de Género para que dictamine las diversas iniciativas que han presentado diversas diputadas para despenalizar el aborto. Lo hicimos desde el primer periodo de sesiones para ofrecer servicios de salud gratuitos a las mujeres que decidan interrumpir el embarazo", señaló.

Consideró indispensable dictaminar para lograr el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad reproductiva, puesto que este derecho tutela a otros: la autonomía, el acceso a la salud, la dignidad y la integridad de las mujeres, el libre desarrollo de la personalidad, así como el principio de laicidad que el Congreso de la Unión está obligado a garantizar.

"Es inaceptable que solo las mujeres que vivimos en Oaxaca o en la Ciudad de México, podamos ejercer libremente nuestro derecho a decidir sobre nuestra sexualidad reproductiva y que tengamos la garantía de que sí decidimos no ser madres, tengamos los servicios de salud para que no corran riesgos nuestras propias vidas", dijo.

Recordó que despenalizar el aborto no obliga a ninguna mujer a hacerlo, y que decidir no ser madre es una decisión responsable y respetable que compete estrictamente a las mujeres; sin embargo, esta decisión debe ser respaldada y garantizada por el Estado mexicano.

Recordó que así como las mujeres que deciden ser madres el Estado las respalda, también hay que garantizarles a las que no deciden el acceso a servicios de salud, para evitar cualquier riesgo en su vida, y que puedan ejercer plenamente sus libertades y derechos.

"La criminalización no inhibe ningún tipo de conducta. Esta ley restrictiva no evita que las mujeres decidan. Criminalizar en cambio, además de arrebatarle la decisión a una mujer, su derecho a decidir, además de generar, de arrebatarle su libertad; las mata".