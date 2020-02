Diputada de Nuevo León propone pena de muerte a feminicidas

Ante la irritación social que causó la existencia de un grupo de acosadores que se organizaron para hostigar y agredir sexualmente a las mujeres que utilizan las instalaciones del Metrorrey, y la información de que el estado encabeza la lista de las entidades con el mayor número de feminicidios, la presidenta de la Comisión de Transporte del Congreso local, Julia Espinosa de los Monteros (Morena), propuso establecer la pena de muerte contra los feminicidas y analizar sanciones como castración química para los agresores sexuales.

Espinosa de los Monteros, presidenta de la Comisión del Transporte señaló que es terrible que existan personas que se organizan para agredir a las mujeres, en los horarios donde hay mayor hacinamiento en los vagones, y recordó que de acuerdo a un estudio de la ONU Mujeres, nueve de cada 10 han sido acosadas sexualmente cuando utilizan el transporte público en Nuevo León.

Anunció que el lunes hizo un exhorto para exigir al titular del Instituto de Movilidad que tome medidas efectivas y urgentes para frenar el acoso en el Metro y las rutas del transporte urbano, como podrían ser el despliegue de más vigilancia y cámaras de video en las instalaciones.

Sobre el grupo de acosadores que divulga sus agresiones en redes sociales, expresó: "no podemos permitir que persista esta violencia organizada contra las mujeres de Nuevo León" y se pronunció por endurecer las penas por delitos sexuales y el feminicidio.

Expuso que tendría que analizar que México se salga del Pacto con la ONU, respecto a la prohibición de la pena de muerte, y promover su reinstauración, pues "a grandes males, grandes remedios", para delitos graves como el feminicidio.

Señaló que los acosadores han subido el nivel de su violencia sexual, "y tenemos que hacer ya algo contundente para frenarlos".

También propuso la elaboración de un padrón de agresores sexuales y analizar la pertinencia de sanciones más severas como la castración química para los violadores.

Asimismo, autoridades especializadas en materia de feminicidios y violencia de género, fueron convocadas para dar a conocer las acciones que realizan para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer, en el marco de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz.

Al concluir la reunión, Martha Cecilia Reyes, presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, dijo que desde el mes de agosto, se instaló un módulo de apoyo en la estación Cuauhtémoc del Metro, para atender denuncias de las usuarias que sufren acoso o agresión sexual.

A las afectadas se les brinda apoyo psicológico y jurídico en caso de proceder penalmente, habiéndose atendido a la fecha 57 sucesos.

Añadió que en conjunto con la ONU Mujeres, se trabaja en el programa "Ciudades Seguras", en la elaboración de un diagnóstico y programa de trabajo para enfrentar la violencia que enfrentan las mujeres y las niñas en el transporte público.

Alejandra, una estudiante de la UANL, usuaria frecuente del Metro, comentó que es muy común que en las "hora pico", cuando se hace más grande el "amontonadero" de pasajeros, hay sujetos que de manera "discreta", hacen tocamientos a las jóvenes, que no saben a quién reclamar, pues no saben si fue el que va detrás o los que van a los lados.

Por otro lado, una pareja de policías de Fuerza Civil (hombre y mujer) que cuidan las instalaciones del Metro, admitieron que sí han sabido de detenciones por acoso, que a ellos no les han tocado, pero pusieron en duda la versión que dio el sujeto que publicó en Facebook, una agresión que culminó con una violación de una adolescente, pues señalaron que no es creíble que la afectada no haya visto y denunciado el hecho a un elemento de los que salvaguardan la seguridad de los usuarios (110, según el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua).

Además señalaron que hay numerosas cámaras de vigilancia donde pueden observarse y quedan registradas las agresiones o hechos ilícitos.