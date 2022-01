Diputada del PAN exige a Sheinbaum cancelar eventos, giras y recorridos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- La diputada local del PAN, América Rangel Lorenzana, instó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, posponer sus recorridos para no motivar los contagios por la variante ómicron, ya que en cada evento al que convoca, las bases territoriales de la 4T movilizan "acarreados" para llenar sus actos.

"Se trata de un mínimo de sensibilidad que puede tener ella hacía con nosotros. A mí me busca cuadrar un delito para meterme a la cárcel por un meme, pero eso no me limita en alzar la voz para cuidar la salud de los capitalino y, desde luego, de mis vecinos de Miguel Hidalgo", enfatizó la panista.

Indicó que la jefa del Ejecutivo local no puede seguir "turisteando" por la capital porque los contagios van en aumento.

"Si bien no pedimos el cierre de actividades totales, si implementar restricciones viables para que los pocos negocios que lograron sobrevivir, solos, sigan y no se pierdan más empleos", reiteró.

Rangel Lorenzana señaló que su solicitud es muy explícita, "no a más mítines en estos días que crecen los contagios. Se trata de que tenga la voluntad de posponer sus inauguraciones o, bien, las trasmita en línea, para cuidar a las familias y en respeto de las 100 mil muertes por el mal manejo de la pandemia en la Cuidad", afirmó.

Por su parte, el diputado local del blanquiazul, Diego Garrido López, comentó que la Ciudad de México regresa a ser el epicentro de la cuarta ola, "por lo que el gobierno de la 4T debe declarar un nuevo estado de emergencia sanitaria porque los contagios están muy acelerados. No entendió el Gobierno de las experiencias de dos años seguidos", destacó.

Agregó que a casi dos años que inició la pandemia en la capital, la "estrategia" del Gobierno sigue estancada en lo mismo: confinamiento y un semáforo que no sirve, "pero de fortalecer el sistema de salud, vacunas para menores y refuerzo, ni hablar; Morena nos está acabando", denunció el panista.