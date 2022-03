Diputada presidenta de la Comisión de Deporte a favor de eliminar las barras del futbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- María José Alcalá Izguerra, diputada presidenta de la Comisión de Deporte, asegura que en el futbol de México deben cambiar ciertos lineamientos para asegurar la vida de los aficionados y de los jugadores, por lo que no se debe permitir el acceso a los grupos de animación.

"Es importante que protejamos este bien de los mexicanos que es el futbol, porque si el futbol cae en manos de gente que no debe estar, de gente que no va al futbol por una cuestión de gusto, de afición, por la valía de la familia, nosotros debemos tener cuidado de que esos grupos no penetren al deporte".

Tres puntos se manejaron durante la reunión que tuvieron Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX en compañía de Yon de Luisa, presidente de la FMF y los diputados; No permitir el acceso a las barras visitantes, el no ingreso a menores de edad y que se acabó el apoyo económico de a las barras.

Ante esta situación, María José felicita y agradece el apoyo de estos directivos: "Es importante estas acciones que van a tomar por parte de la FMF, con todo el apoyo del poder legislativo para concretar un círculo virtuoso y agradecemos muchísimo esa apertura que tuvo la Femexfut, porque nos dicen que son agentes colaboradores siempre para el buen camino del deporte".

El que cuenten con un Fan ID y que estén regulados, sería el paso para acabar con las barras: "Es importantísimo que las barras queden erradicadas, minimizadas. Lo que importa es el aficionado de futbol, que tenga su identificación. Esto representa el amor a la camiseta, el sentido de pertenencia, el que puedan transmitir su afición a sus familia, para ellos es un momento especial".

Y pone de ejemplo lo que se hace en la Liga MX Femenil, una liga que cuenta con volares y no permite la violencia: "vemos el claro ejemplo que está pasando en la liga femenil, que empieza a ser todo un éxito, entonces esos son los ejemplos que debemos de tomar, la valía del futbol para ejemplo del deporte de este país".