Diputada se promociona en bardas de Colegio Rébsamen; la denuncian

Por pintar las bardas del Colegio Enrique Rébsamen, para promocionar su nombre y "supuestos" logros, fue denunciada, de nueva cuenta, ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la diputada local de Morena, Gabriela Osorio Hernández.

Con base en el número de folio IECM-QNA/016/2021, el quejoso César Pérez Torres, acusó a la morenista por actos anticipados de campaña, aunque este lunes se registró como candidata para la alcaldía Tlalpan.

Explicó en su queja, que "no cabe su deslinde de la diputada al instituto, pues esto lo hizo después de que apareciera la primera denuncia de algunos de los padres de los niños fallecidos", por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

"La legisladora argumentó que ella no había pintado estas bardas, que se enteró por twitter y, según ella, desconocía éstas y las demás de su tipo. Lo que genera suspicacia, pues llevaban días en todo Tlalpan y no fue hasta que los padres indignados reaccionaron que se deslindó", argumentó el denunciante.

Sin embargo, en la querella destacó el afectado que son decenas las bardas pintadas con el supuesto apoyo a esa diputada, "lo que, obviamente, requieren de una gran inversión, pues hay algunas de más de 10 metros", afirmó.

Añadió que estas "pintas", se suman a las decenas bardas supuestamente de su módulo de atención, "pero que algunas ni la dirección tienen, por lo que esperemos la resolución del IECM a esta denuncia, sobre todo, esperamos a las declaraciones de los demás candidatos, quienes ven con malos ojos la desesperada campaña de la diputada", destacó.

Incluso, le recordó a la legisladora su desigual labor con el resto de los aspirantes a ese cargo, "lo que contradice los estatutos de su partido, lo cual genera molestias por el desvío de recursos públicos para su persona y, en consecuencia, ensucia la contienda", enfatizó.