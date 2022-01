Diputada se rapa para condenar declaraciones transfóbicas de Quadri

CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- La diputada federal de Morena, Salma Luévano, se rapó la cabeza este lunes, como un acto de condena a diversas declaraciones realizadas por el diputado panistas Gabriel Quadri, que han sido consideradas de transfóbicas.

"Me rapé y lo subí a mis redes como un acto de sororidad, esperando con ello llamar la atención, que se viralice, porque actitudes como las de este diputado no deben permitirse en ninguna sociedad", declaró a EL UNIVERSAL la también presidenta de la Comisión de Diversidad.

En varias ocasiones, Quadri ha sido duramente criticado en sus redes sociales por sus comentarios contra la comunidad LGBTTTIQ+.

En diciembre de 2021 escribió en sus redes sociales: "Aguas con la agenda constitucional y legal del poderoso lobby Trans. Quieren desaparecer el concepto, identidad, igualdad sustantiva y derechos de las mujeres. Es en contra de las mujeres".

En otro Tweet agregó: "El poderoso lobby Trans pretende reducir a las mujeres a sólo una especie, de entre decenas de caprichosas y extravagantes expresiones de sexualidad".

Mientras que el pasado 6 de enero compartió un nuevo Tweet en el que cuestionó; "¿Y las mujeres van a permitir que hombres vestidos de mujer utilicen sus baños y vestidores, y compitan contra ellas en actividades deportivas?".

Salma Luévano, aseguró que además de la denuncia en redes sociales por el comportamiento transfóbico y homofóbico, también interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

"Él quiere borrarnos a nosotros, dice que cómo es posible que nosotras existamos, que no deberíamos entrar a los baños, ese comportamiento no se puede permitir, por estos discursos de odios es porque las mujeres trans terminan muertas, no me gustaría ser la siguiente y ninguna de nosotras", apuntó.

Tras cortar su cabello, la diputada responsabilizó en su red social a Quadri de lo que pueda pasarle: "Mi sororidad a mis hermanas victimas de discursos de odio que casi siempre terminan en CRIMENES DE ODIO.. ya basta ni una más a ti @g_quadri te hago responsable de lo que nos suceda a partir de ahora. El cabello crece las vidas no regresan @NachoMierV @Sergeluna_S @escandalamx".

Gabriel Quadri también fue denunciado la semana pasada por la diputada trans María Clemente, quien exigió juicio político contra el legislador "por promover la transfobia en sus redes sociales".

Condena Conapred discurso transfóbico contra diputada Salma Luevano. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), se sumó al rechazo de los discursos transfóbicos emitidos desde los diversos ámbitos públicos y sociales, incluyendo el legislativo.

El organismo informó que atiende varias quejas por expresiones imputadas presuntamente al diputado federal Gabriel Quadri, entre ellas la de la legisladora Salma Luévano Luna, quién acudió este lunes a las instalaciones del Conapred.

"La libertad de expresión y las funciones legislativas tienen como límite el respeto a los derechos humanos de todas las personas reconocidos en nuestra Constitución y las convenciones internacionales, como el derecho a la igualdad y no discriminación", subrayó la dependencia de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El Conapred recordó que las personas de la diversidad sexual y de género, particularmente las mujeres y hombres trans, enfrentan estigmas, prejuicios y estereotipos negativos basados en falsas creencias de que hay una sola forma de desarrollarse como persona, asumir su identidad y vivir libremente su vida.

"Estas creencias se refuerzan con expresiones discriminatorias y discursos de odio que ‘normalizan’ la discriminación y justifican los señalamientos, burlas, tratos indignos, exclusiones, agresiones e incluso los crímenes de odio", advirtió.

Por ello, el Conapred indicó que en el ámbito de sus atribuciones determinará lo correspondiente de conformidad con la ley en la materia y el procedimiento de quejas.