Diputado de Morena acusa a oposición de viralizar su presunta fiesta

El diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, quien ayer por la tarde abrió "accidentalmente" su micrófono cuando estaba en una "fiesta", mientras el Congreso de la Ciudad de México discutía el Paquete Económico 2021 en sesión virtual, acusó a la oposición de "viralizar" la situación.

A través de un comunicado, el representante popular sostuvo incluso que la acción de los diputados de la oposición "es un claro desquite porque no cedimos a sus propuestas presupuestales, que sólo buscan favorecer sus intereses particulares". "Quiero ofrecer una disculpa pública a todos los ciudadanos y mis compañeros legisladores. Lamento profundamente que infortunadamente trascendiera una situación personal por no haber silenciado el micrófono en mi equipo móvil, donde estaba dando seguimiento a la discusión del Presupuesto 2021 con fallas en la recepción", argumentó.

Sin embargo, Norberto Sánchez no aclaró en dónde estaba o qué hacía, pues mientras la sesión ordinaria virtual se desarrollaba, el morenista arrastraba las palabras, en el fondo se escuchaba música, choque de cristales y el sollozo de una mujer. Y cuando la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, le exigió que cerrara el micrófono, alcanzó a decir que votaba en contra aunque nada se votaba en ese momento.

Hasta el momento ni la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mesa Directiva ni mucho menos su partido, Morena, han determinado si sancionarán la conducta del legislador, que mostraba signos de estado de ebriedad y parecía estar en una fiesta, cuando debía estar pendiente del análisis y discusión del Presupuesto del gobierno de la CDMX para el 2021. Aún así, Norberto Sánchez argumentó que "en ningún momento fue una manifestación en contra del trabajo legislativo, como lo pretenden hacer parecer integrantes de los partidos opositores, quienes inmediatamente viralizaron la situación en comento a través de un video compartido en redes sociales", acusó. "Reitero mi compromiso de trabajo en favor de la ciudadanía y seguir siendo en los hechos el diputado más productivo en materia de iniciativas, en beneficio de la población en el Congreso de la Ciudad de México", defendió el diputado el escueto comunicado de tres párrafos.

Soy humano y cometo errores, los reconozco y ofrezco disculpas. Ciertamente soy poco eficiente en el manejo de tecnología. Nunca seré un político de los que roban y después presumen de honestos https://t.co/mQRroSWA79 — Nazario Norberto S. (@NazarioNorberto) December 16, 2020