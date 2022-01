Diputado de Morena, Carol Antonio, da positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- El diputado morenista Carol Antonio informó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a Covid-19.

"Ante síntomas de resfriado, me realicé la prueba del SAR-COV-2 (COVID-19) salí positivo, por lo que estaré en reposo y aislado. Hasta el momento me siento bien, solo con molestias menores. Trabajaré a distancia y con la ayuda de Dios saldré adelante. No hay que bajar la guardia", escribió el legislador.

Este viernes, la Comisión Permanente que se realizó en Cámara de Diputados sólo tuvo duración de una hora, tras el acuerdo de los grupos parlamentarios de suspender la sesión ante el incremento de contagios de Covid-19.

A la sesión, que encabezó Olga Sánchez Cordero, sólo acudieron 28 legisladores, entre diputados y senadores, que fueron convocados para el próximo miércoles 12 de enero a la sesión que se llevará a cabo de manera semipresencial.

En el transcurso de esta semana han aumentado los casos de Covid-19 en el recinto legislativo de San Lázaro entre el personal y los propios legisladores.

Los casos más recientes son el del presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, y sus correligionarios de Miguel Torruco y Selene Ávila, además de la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega.

En la lista de contagios se encuentran también el panista Mario Riestra, así como el vicecoordinador de la bancada priista, Marco Mendoza, además del secretario técnico de la Jucopo, Omar Sánchez Molina, y la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez.