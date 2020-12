Diputado de Morena comienza el "Guadalupe-Reyes" en plena sesión

El diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, no esperó a que concluyera la última sesión virtual del periodo ordinario este martes y, mientras el pleno del Congreso de la Ciudad de México discutía el Paquete Económico 2021, él ya estaba en el maratón "Guadalupe Reyes".

"¡Ya valió madres, cabrón! ¡Ya valió madres!", expresó, arrastrando la voz, mientras de fondo sonaba una canción ranchera.

Mientras el panista Federico Döring Casar argumentaba una de sus reservas a la Ley de Egresos, en la transmisión del morenista se oían gritos y choque de vasos.

El legislador de Morena no escuchó a la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, cuando le pidió que apagara su micrófono y, lejos de hacerle caso, espetó: "Voto en contra. Nazario vota en contra"... en ese momento nada estaba votándose.

Ante ello, Döring Casar, con risas —al igual que el resto de los legisladores— comentó: "Después de ver el interés y respeto que le tiene ese diputado al Congreso, continúo". Pero ya ningún legislador atendió a su exposición; sólo reían y algunos tomaron llamadas en su celular.

Las "sorpresas" se presentaron desde el principio de la sesión. A las 12:13 horas que Servicios Parlamentarios abrió la señal para la transmisión en el Canal de Televisión y en las redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva no daba crédito a que los 66 diputados locales pasaron lista de asistencia. Aunque sólo 57 se mantuvieron hasta el final.

Una vez que hizo sonar la campanilla, con lo que oficialmente arrancaba la sesión, dio la palabra a la presidenta de la Comisión de Hacienda, a la morenista Valentina Batres Guadarrama, de quien sus compañeros aseguraban que estaba presente, "pero tiene problemas para conectarse".

La legisladora tardó en aparecer en las pantallasmás de cuatro minutos y desapareció varias veces. Los otros 65 diputados criticaron que la morenista no llegara antes para revisar su computadora, si sabía lo importante de su participación.

Además, todos los representantes populares saben que no es apropiada la señal de Internet en el edificio del Congreso CDMX, donde trabajó los últimos días en la preparación del Paquete Económico 2021.

La morenista no consideró que ella abriría esta sesión con la presentación del dictamen del Código Fiscal. Pudo hablar hasta las 12:24 horas, pero la señal iba y venía y se le entendió poco en su exposición.

Para las 15:02 horas, una vez que el Código Fiscal fue aprobado con 44 votos a favor, 11 en contra y una abstención, todavía le fue permitido exponer el siguiente punto: la Ley de Ingresos, y de nuevo llegó el tormento de no entenderle, pues no aceptó cambiarse de sitio.

De allí que en el siguiente punto de acuerdo del orden del día, sobre la Ley de Egresos, que todos sabían sería la más larga y discutida por el pleno, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Guadalupe Morales Rubio, decidió tomar la palabra.