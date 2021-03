Diputado "grosero" acusa que activaron su micrófono

Al ser sorprendido, según él, "contando una anécdota", el diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, acusó a Innovación del Congreso de la Ciudad de México haberle abierto su micrófono donde claramente dice: "...y cómo quieres que te pague si haces puras pendejadas".

El legislador señala en un video para disculparse: "Con esto, la oposición quiere hacer raja política de esta situación para ganar votos. Allá ellos. En fin", sostiene al reconocer que esa expresión la realizó durante la sesión ordinaria de este martes.

El problema es que revela que hablaba con una "compañera", sobre la anécdota de otra de sus compañeras —es decir, dos mujeres—, a la que, según el video de ese momento de la sesión, dice: "...y cómo quieres que te pague si haces puras pendejadas".

No conforme con difundir ese video, emitió un comunicado para negar "categóricamente que me encontraba en presunto estado de ebriedad, como ha aparecido en algunas publicaciones".

"Durante la sesión ordinaria virtual de este ´jueves´ (sic), en el Congreso de la Ciudad de México, presenté una iniciativa y daba seguimiento de manera remota con el micrófono apagado, ocurrió que el área de Innovación, encargada del aspecto tecnológico del evento, abrió mi dispositivo en momentos en que me encontraba hablando por teléfono".

Añadió que "dicha conversación la realicé con una compañera, a quien le estaba relatando una anécdota de otra amistad (aunque en video dice ´de otra compañera´), situación que no tiene nada que ver con mi equipo de trabajo, como se ha querido desvirtuar". Insistió que hizo esta declaración "porque no deseo que la oposición haga raja política, al difundir masivamente este suceso, porque así es como quieren ganar votos", repitió lo de su video.

Sin embargo, no señala que en tres ocasiones la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, le pidió apagar el micrófono, pero era tal su enojo que la ignoró.

Hasta que por fin, el morenista acató el ordenamiento cuando ya todos los legisladores evidenciaban su sorpresa.