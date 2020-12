Diputado reta a AMLO a confinarse 15 días para poner ejemplo a mexicanos

A pesar de que este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador todavía realizó una gira a Sonora, el PAN celebró que el titular del Ejecutivo haya reaccionado y enviado mensajes positivos a los mexicanos sobre la seriedad de la pandemia en el país durante esta semana; sin embargo, eso no es suficiente sino hay un compromiso serio y real de su parte.

Por ello, el diputado Rigoberto Mares Aguilar retó al primer mandatario a confinarse por 15 días para dar ejemplo y que ese gesto sea recibido en los hogares mexicanos que aún confían en el mandatario y el proyecto de la Cuarta Transformación; esto, pese a los desaciertos para cuidar a la gente de la epidemia.

"Llegó el momento de ser serios y Obrador actúe como verdadero presidente mostrando la precaución debida que debiesen adoptar todas las personas; que se guarde en casa por 15 días y ofrezca el ejemplo que él mismo pide: un buen comportamiento social".

Mares expresó que la figura presidencial es un ícono muy representativo para varias familias y por ende, debe ser el primer símbolo de auto cuidado para replicar en toda la sociedad.

"López Obrador tiene un compromiso más allá del político con México, uno personal y humano con la ciudadanía toda vez que no se han detenido los decesos ni se han retrasado los contagios. Muchos mexicanos aún tienen fe en López Obrador y merecen tener información sana para protegerse del coronavirus".

Rigoberto Mares, panista de Baja California Sur, propuso a la oficina de la Presidencia de la República, cancelar de hoy en adelante las giras del titular del Ejecutivo federal por el país, no más inauguraciones de obra pública y sólo acudir a entidades por causas de fuerza mayor, es decir, por algún desastre natural como el que se vive en este momento en Tabasco por inundaciones y próximamente en otros estados por lluvias.

Mares cuestionó una vez más la tibieza del presidente, del subsecretario Hugo López-Gatell y de los gobernadores de Morena para instrumentar medidas sólidas que los ayuden a reducir las cifras rojas de pandemia.

"No es posible que el Estado vea la vacuna como el anzuelo de la salvación a los problemas de México en términos sanitarios y económicos; la vacuna es un esfuerzo internacional que nos ayudará mucho, pero no es un asunto que construyó López Obrador por amor al país".

Es por ello que, insistió, es el reto del PAN al presidente para que se confine 15 días y suspenda sus apariciones públicas para que no incite a la crítica, la fiesta y mucho menos a la desobediencia.