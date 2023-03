Diputados aprobarán "Ley 3 de 3" contra violencia hacia la mujer

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Con un pleno semivacío, la Cámara de Diputados realizó una sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la que las legisladoras lamentaron que no estuvieran presentes la mayoría de sus pares hombres, que el gobierno federal les cierre las puertas a las mujeres y no reconozca sus derechos, y se solidarizaron con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, por los ataques de un "agresor verbal que se esconde en un Palacio".

También señalaron que hay consenso entre todos los grupos parlamentarios para aprobar la propuesta de ley denominada "3 de 3 contra la violencia", que plantea suspender los derechos políticos de aquellos hombres que tengan antecedentes, denuncias o sentencias, como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones género en el ámbito familiar.

La vicepresidenta Karla Almazán Burgos, a nombre de la Mesa Directiva, afirmó que la "Ley 3 de 3" no será la única que se aprobará por consenso en materia de derechos de la mujer, sino que ya preparan iniciativas en otros rubros.

"Me uno al reclamo y a la reivindicación de nuestros derechos. La 3 de 3 es sólo el comienzo, vamos por matrimonio igualitario, por una miscelánea con perspectiva de género, por derechos reproductivos", detalló.

Refirió la importancia que tiene esta primera ley que aprobará la Cámara de Diputados, que les llevó un año estructurar. "Después de un año de trabajo, logramos el consenso necesario para la presentación de la reforma constitucional 3 de 3, contra la violencia hacia la mujer, porque no vamos a permitir que una persona que ejerce violencia en razón de género acceda a cargos públicos o de elección popular, personas así no merecen llegar al Poder", afirmó.

Durante el posicionamiento de los grupos parlamentarios, la diputada Julieta Vences Valencia, de Morena, se quejó de que en la sesión había pocos legisladores, por lo que los llamó a unirse, y a ser "desertores del patriarcado" para coadyuvar a aprobar políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres.

Como la Ley Olimpia, que actualmente evita que la mujer volverá a ser cosificada, y se refirió también a la "Ley 3 de 3 contra la violencia", que tiene consenso entre todos los grupos parlamentarios, dijo.

Por su parte, la diputada Amalia García, de Movimiento Ciudadano, también lamentó que la sesión solemne por el Día Internacional de la Mujer fuera convocada como semipresencial, porque "las causas de las mujeres tendrían que ser una prioridad del país".

Señaló que hasta en la Cámara de Diputados se les mantiene a las legisladoras subordinadas y se les "regatea la posibilidad de que estemos en espacios de decisión reales", lo cual calificó como una actitud discriminatoria e inaceptable.

Adriana Campos Huirache, legisladora del PRI, envió el apoyo de las y los legisladores del grupo parlamentario del PRI, para la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por las críticas que ha recibido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nuestra sororidad con la ministra Norma Piña Hernández, quien ha sufrido violencia de quien debería proteger a la mujer", comentó en tribuna. Y también se refirió a la Ley 3 de 3, que "no es de un solo partido, es de mujeres que queremos hacer efectivos nuestros derechos".

La diputada Sarahí Gómez Cárdenas, del PAN, también expresó su apoyo a la ministra Norma Piña, "no está sola", dijo en tribuna.

Y lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador cierre las puertas de Palacio Nacional a las mujeres.

"Cuando se mata a una mujer, se mata a toda una comunidad. Hoy, desgraciadamente, se suman gobierno que han abandonado a las mujeres, gobiernos que se han amurallado. Cierran las puertas a los derechos de las mujeres, pero se las abren al crimen organizado. Un agresor verbal que se esconde en un Palacio", señaló.

En su turno, María Rosete, diputada del PT, señaló que la sociedad mexicana ha estado marcada por la discriminación de género, por lo que reconoció a las diputadas que se han abierto camino para acceder al lugar que ahora tienen. "Por ello abrazo con sororidad a las mujeres de esta Legislatura de la Paridad", dijo.

"Con la 3 de 3 se acabó la violencia política que han ejercido en contra de nosotras, por el simple hecho de ser mujeres", afirmó, al referirse a la legislación que se impulsará por consenso de todos los grupos parlamentarios.

La diputada María Pinete Vargas, del PVEM, se refirió a la lucha que las mujeres han sostenido a través de la historia del país, para conquistar y garantizar diversos derechos para su género.

"Hemos transformado leyes, instituciones y costumbres para evitar la discriminación. Falta mucho por hacer, pero hoy también debemos reivindicar los logros que se han alcanzado", dijo.