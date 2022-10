Diputados avalan en lo general Ley Federal de Derechos 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Derechos para el ejercicio 2023.

Fue avalada con 268 votos a favor por parte de Morena y sus aliados del PT y PVEM, 214 sufragios en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, así como una abstención.

El dictamen pasó sin ningún cambio con respecto de la propuesta enviada por el Ejecutivo el pasado 8 de septiembre.

La nueva ley establece un nuevo esquema para el cobro del derecho por el uso del espectro radioeléctrico, el cual se pagará de forma anual, por cada enlace y por megahertz concesionado.

Otro aspecto aprobado, es que las empresas que se dedican al blindaje de automóviles podrían pagar en el 2023 un nuevo derecho de 500 pesos por la autorización de la constancia de autentificación.

Tras su aprobación en lo general, se procedió a su debate en lo particular.

La Ley Federal de Derechos contiene el cobro de derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, y por la prestación de servicios públicos, principalmente.

Durante el debate, la diputada de Morena, Elizabeth Ayala Leyva, explicó que comparado la Ley Federal de Derechos vigente, la nueva ley contiene 40 cambios, dividido en 24 reformas, 10 adiciones y seis derogaciones a 35 artículos.

"Entre los cambios más destacados, la Ley señala que no se pagarán derechos cuando se trate de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas que hagan valer derechos de propiedad colectiva sobre su patrimonio cultural; se actualiza el cobro de derecho por el uso de espectro radioeléctrico, ya que establece como referente para el cobro, la capacidad de transmisión de datos con base en canales telefónicos y las tecnologías de comunicación digital", puntualizó.

Eunice Monzón, del PVEM, señaló que también se contempla una reducción al monto del derecho por la expedición de visas ordinarias "cuando el servicio que se proporcione sea mediante modalidad digital".

Marcelino Castañeda Navarrete, del PRD, aseguró que las modificaciones a la ley de derechos "tienen como único fin encontrar otras fuentes de ingresos para cumplir los caprichos presidenciales que son excesivamente caros", y denunció que Morena rechazó una propuesta para dar gratuidad en la entrada a recintos arqueológicos y museos.

Salvador Caro, de Movimiento Ciudadano, denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador "es neoliberal cuando le conviene".

"No cobra impuestos a los más ricos, apoya los monopolios, y es neoliberal por los niveles de endeudamiento que tiene el país. A Andrés Manuel López Obrador. Las leyes fiscales benefician al 1% más ricos del país que dejan de pagar en promedio 328 mil pesos por economía doméstica", reclamó.

Blanca Alcalá, del PRI, advirtió que los dictámenes a discusión "resultan inviables en sus estimaciones, opacos en el manejo de sus ingresos y poco estratégicos para beneficiar a todas las y los mexicanos", mientras que Pedro Salgado, del PAN, llamó a las y los legisladores a incorporar incentivos para la compra de vehículos eléctricos.

"Atrévanse compañeros, no les va a pasar nada, es en beneficio de México y nuestro compromiso debe ser con la patria y con México", declaró.