Diputados avalan mantener al ejército en las calles hasta 2028

Con respaldo del PRI, Morena y aliados, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que el Ejército apoye en tareas de seguridad pública hasta 2028. La reforma fue avalada por 335 votos a favor de PRI, Morena, PT y Partido Verde, así como 152 sufragios en contra de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y una abstención.



Sin embargo no todos los priistas fueron a favor, ya que la diputada Ana Lilia votó en abstención, mientras que José Yunes y Sue Bernal fueron en contra. Durante la discusión en lo particular se aceptó una reserva del petista Reginaldo Sandoval, para que los militares estén en las calles hasta marzo de 2028, y no hasta 2029 como se modificó en comisiones.



El pleno también aceptó otra reserva de la diputada del PT, Magdalena del Socorro Núñez, para sustituir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que sea el encargado de rendir un informe cada periodo ordinario sobre la capacitación de los cuerpos civiles de seguridad. La diputada del PRI, Yolanda de la Torre subió a tribuna a defender su propuesta, arropada por la bancada tricolor. Allí, aseguró que no le están haciendo el "trabajo político" a Morena.



El vicecoordinador del PAN, Jorge Triana afirmó que se está militarizando la seguridad en el país con esta iniciativa.



"El presidente más militarista de la historia moderna de este país se llama Andrés Manuel López Obrador. Nunca antes tuvimos tantos militares en la calles y nunca antes tuvimos tantos asesinatos violentos como el día de hoy", señaló. En voz del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña celebró que el PRI "da la espalda a una posición que era incorrecta, llamada moratoria constitucional, una patraña, un eufemismo, para estar bloqueando cualquier reforma constitucional en beneficio del pueblo".