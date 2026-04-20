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Diputados, con el 89% en rezago en las iniciativas

Cerrarán su segundo año de sesiones con poco avance

Por El Universal

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A
Diputados, con el 89% en rezago en las iniciativas

Ciudad de México.- Los diputados federales de la 66 Legislatura cerrarán el segundo año de sesiones con un rezago de 88.93% en las iniciativas que se han presentado desde el inicio de la misma a la fecha.

De acuerdo con información oficial de la Cámara de Diputados, al 19 de abril de 2026 los congresistas han presentado un total de 5 mil 105 iniciativas de manera formal, de las cuales sólo se han aprobado 271, equivalente a 5% del total de la carga de trabajo.

Asimismo, 42 iniciativas han quedado desechadas y otras 252 fueron retiradas, en tanto que 4 mil 540 siguen pendientes por dictaminar en comisiones.

De los proyectos aprobados, la prioridad han sido los presidenciales, tanto del expresidente Andrés Manuel López Obrador como de la actual mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.

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Destaca la reforma al Poder Judicial, por la que se estableció la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, y se redujo el pleno de la Suprema Corte a nueve integrantes, entre otras cosas. 

También la eliminación de órganos autónomos como el Inai, la Cofece y el IFT, trasladando sus funciones a dependencias del Ejecutivo federal. Así como la reforma constitucional por la que se logró el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional. También se encuentran reformas como la denominada supremacía constitucional, para blindar las modificaciones a la Constitución mexicana al establecer que éstas son inimpugnables mediante juicios de amparo, controversias o acciones de inconstitucionalidad.

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