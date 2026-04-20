Diputados, con el 89% en rezago en las iniciativas
Cerrarán su segundo año de sesiones con poco avance
Ciudad de México.- Los diputados federales de la 66 Legislatura cerrarán el segundo año de sesiones con un rezago de 88.93% en las iniciativas que se han presentado desde el inicio de la misma a la fecha.
De acuerdo con información oficial de la Cámara de Diputados, al 19 de abril de 2026 los congresistas han presentado un total de 5 mil 105 iniciativas de manera formal, de las cuales sólo se han aprobado 271, equivalente a 5% del total de la carga de trabajo.
Asimismo, 42 iniciativas han quedado desechadas y otras 252 fueron retiradas, en tanto que 4 mil 540 siguen pendientes por dictaminar en comisiones.
De los proyectos aprobados, la prioridad han sido los presidenciales, tanto del expresidente Andrés Manuel López Obrador como de la actual mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Destaca la reforma al Poder Judicial, por la que se estableció la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, y se redujo el pleno de la Suprema Corte a nueve integrantes, entre otras cosas.
También la eliminación de órganos autónomos como el Inai, la Cofece y el IFT, trasladando sus funciones a dependencias del Ejecutivo federal. Así como la reforma constitucional por la que se logró el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional. También se encuentran reformas como la denominada supremacía constitucional, para blindar las modificaciones a la Constitución mexicana al establecer que éstas son inimpugnables mediante juicios de amparo, controversias o acciones de inconstitucionalidad.
no te pierdas estas noticias
Pensión Bienestar mayo 2026; ¿cómo recibir el calendario de pagos?
El Universal
Pagos iniciarán después del 1 de mayo, día inhábil, y se distribuirán por orden alfabético.
INAH Yucatán alerta aumento de abejas en zona arqueológica Uxmal
El Universal
Las autoridades recomiendan mantener la calma y respetar la fauna para evitar incidentes con abejas.
Muere presidente de Cruz Roja en Celaya tras intento de asalto
El Universal
El presidente de la Cruz Roja Celaya fue atendido por paramédicos pero falleció en traslado.