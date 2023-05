"Diputados de Morena definirán pormenores del Plan C", anuncia Mier

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL). - La fracción Parlamentaria de Morena definirá esta semana los por menores del llamado Plan C del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Así lo adelantó el coordinador de esa bancada, Ignacio Mier Velazco.

"Previo en la Cámara de Diputados, vamos a anunciar por parte de un grupo de diputados de Morena, cual es la propuesta, la mecánica y la dinámica para la realización de los debates, los conversatorios y los foros para recoger la opinión, con relación, solo a lo que se refiere a la consulta", dijo.

En conferencia de prensa con medios de Puebla, sostuvo además que el Plan C no busca debilitar la división de poderes, y por el contrario, su objetivo es robustecerla.

"No queremos reformar el poder público en México, no queremos acabar con la división de poderes, queremos fortalecer la división de poderes", manifestó.

El diputado federal advirtió que es necesario que las y los mexicanos estén informados y puedan decidir si quieren que se revise el procedimiento para la asignación de ministros, para ello, explicó el desarrollo legislativo que seguirá la propuesta de reforma al Poder Judicial.

Al respecto, Mier Velazco apuntó que en esta semana, junto a legisladores de Morena presentarán las fechas y modalidades para la discusión de dicha reforma.

"Los otros dos poderes han tenido revisiones permanentemente de sus procedimientos para la elección o designación de sus integrantes, no así en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", puntualizó.

Agregó que las expresiones de sus homólogos parlamentarios "siempre son bien recibidas", pues en el Congreso de la Unión prevalece la libertad de expresión, sin embargo, reiteró que su convicción política "está delineada con el Plan C".

En ese sentido, el también presidente de la Junta de Coordinación Política desarrolló lo que sería el futuro panorama de este proyecto impulsado desde el Ejecutivo Federal, el cual, explicó, luego de consolidar el movimiento transformador, va a legitimar el proyecto a través de la consulta a los mexicanos.

"El tercer momento va a ser la consulta popular, no queremos solamente la legitimidad que nos puede dar la fuerza de tener mayoría calificada en la próxima legislatura; sino la legitimidad la da la opinión que tenga la gente, el pueblo de México, los ciudadanos, con relación a un tema específico, que hoy tiene un momento histórico para nuestro país", señaló.

El legislador explicó que la consulta popular no busca definir un procedimiento, "si es a través del voto directo y universal de la gente, en una elección"; sino que los mexicanos a través de la consulta sepan, "qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo se integra, cuántos la integran, cuáles son las atribuciones y cómo se designan".