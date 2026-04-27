Diputados de Morena se premian con 10 mil pesos

Ciudad de México.- En la víspera del fin de periodo, la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados otorgó a sus 253 legisladores un apoyo económico que no forma parte de las asignaciones ni prerrogativas establecidas por el Congreso de la Unión. El reparto consistió en la entrega de un monedero electrónico de la marca Broxel para cada legislador, con un saldo precargado de 10 mil pesos cada uno.

La bancada guinda distribuyó 2.5 millones de pesos entre sus integrantes, y es la segunda vez que se otorga dicho beneficio en lo que va de la 66 Legislatura, pues hubo una primera entrega en el mes de diciembre de 2025.

Bajo este rubro, cada diputado recibió depósitos que oscilan entre los 80 mil y los 120 mil pesos, montos que corresponden formalmente a los conceptos de asistencia legislativa, atención ciudadana, transporte y hospedaje.

La entrega del recurso adicional se autorizó bajo el argumento de que el dinero proviene de las partidas presupuestales autorizadas para el ejercicio fiscal vigente de la Cámara de Diputados, y que el fondo se desprende de los ahorros internos generados por el plan de austeridad del propio grupo parlamentario.

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De igual forma, se avaló que los 10 mil pesos de las tarjetas de Broxel no están sujetos a comprobación de gasto.