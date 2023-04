Diputados de oposición critican desaseo para aprobar Ley de Ciencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- Después de un día de incertidumbre y poca información, diputados de la oposición manifestaron este martes su postura sobre el posible albazo a la Ley General de Ciencia, y afirmaron que no se estaban siguiendo los procesos legislativos conforme a la ley ni se estaban respetando los acuerdos, que incluían la realización de siete parlamentos abiertos.

De forma apresurada, las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología realizaron una primera junta de trabajo por unos minutos a puerta cerrada este martes por la tarde, pero cuando inició la sesión abierta con todos los miembros de las comisiones se declaró un receso hasta las 18 horas. Poco después se extendió hasta las 20 horas.

A la par que se declaró el receso, miembros de la comunidad científica, como Alma Maldonado y Brenda Valderrama, se reunieron a las afueras de la Cámara de Diputados para protestar contra la aprobación de la ley.

A las 18 horas, diputados de las bancadas del PRI, PRD, PAN y el Partido Verde ofrecieron una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, donde dejaron claras sus posturas ante la posible aprobación del dictamen de Ley de Ciencia.

"No compartimos el desaseo en el proceso legislativo que están realizando, no hay una discusión de fondo en esta ley, tenemos un documento que incluso ellos deben de seguir revisando", expresó Mario Alberto Rodríguez, diputado del PRD.

Por su parte, Juan Carlos Romero Hicks, diputado de la bancada panista, afirmó que los diputados de Morena no han escuchado todas las voces críticas. "Estamos ante un posible albazo legislativo, en donde se incumpliría la palabra de las Comisiones Unidas, violentando el proceso y brincando lo que nosotros mismos acordamos en días previos". El panista señaló que esta ley no tiene las facultades para ser ley general, por lo que es necesario realizar los parlamentos abiertos restantes.

"¿Qué ofrecemos nosotros? Que haya una mesa con legisladores, con la comunidad académica, con los alumnos, con los empresarios, que es lo que requiere este país en materia científica; si el Conacyt desea dialogar, aquí estamos", concluyó.

Por su parte, el diputado del PRI, Eduardo Murat subrayó que "el papel que le toca a la oposición es acompañar a los científicos".

"Habíamos quedado que iban a ser siete parlamentos abiertos, no es posible, esta ley debe plasmar lo que la ciudadanía está exigiendo, esta ley no sentará las bases para el desarrollo de la ciencia en el país", reiteró.

A las 20 horas se retomó la sesión de las Comisiones Unidas.