Diputados de PAN y PRI acusan a juez de otorgar "amparos a modo" a Samuel García

MONTERREY, NL., marzo 16 (EL UNIVERSAL).- Diputados federales del PAN y el PRI presentaron una denuncia administrativa en contra del juez octavo de distrito en materia administrativa, Faustino Gutiérrez Pérez, en el estado de Tamaulipas, por conceder "amparos a modo" al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, para echar abajo reformas aprobadas por el Congreso local.

Cabe mencionar que el juez Gutiérrez Pérez ha sido cuestionado también, pero por líderes de Morena, por dejar sin efecto la orden de aprehensión contra el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La diputada federal panista Annia Sarahí Gómez Cárdenas y el priista también diputado federal, José Luis Garza Ochoa, en representación los legisladores federales de ambos partidos por Nuevo León, presentaron una denuncia administrativa, en contra del juez octavo de distrito en materia administrativa, Faustino Gutiérrez Pérez, por estar concediendo amparos a modo al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda al no respetar los acuerdos, iniciativas o reformas que aprueba el Poder Legislativo Local.

"No podemos permitir que haya un atropello o que (los jueces) pasen por encima de la división de poderes, pero, además, hoy nos preocupa y creemos que debe llamar la atención del Poder Judicial, que sea un mismo juez el que otorgue un amparo y una suspensión al gobernador", expuso la diputada Gómez Cárdenas.

A su vez Garza Ochoa señaló que el juez Gutiérrez Pérez tendrá que demostrar el interés jurídico de otorgar desde Tamaulipas una suspensión de amparo en temas que tienen que ver sólo con Nuevo León.

Estimaron que el citado juez se extralimitó en sus funciones, contraviniendo con su resolución incidental, en transgresión de las disposiciones del orden público y del interés social vigentes en el estado de Nuevo León, en virtud de que el juzgador ordenó suspender las potestades y atribuciones constitucionales de uno de los supremos poderes y soberanos del estado de Nuevo León: el Poder Legislativo Local.

"Hoy estamos aquí en el Consejo de la Judicatura Federal a unos meses de que presentamos un juicio político en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, un juicio político que se presentó por todas las omisiones que ha cometido, al perseguir penal, fiscal y administrativamente a los diputados que no piensan como él, afirmó la diputada Gómez Cárdena.

Mencionaron la panista y el priista que Samuel García de manera permanente busca cooptar "por vías cuestionables" a diputados y alcaldes que fueron electos por partidos distintos al suyo; de manera arbitraria decide no publicar por tiempo indefinido las resoluciones del Congreso que ya han superado el veto o que por su propia naturaleza no requieren veto, pues "ni el presidente de la República se ha atrevido a tanto".

Asimismo, lo acusaron de Incumplir con su obligación de presentar el presupuesto en tiempo y forma para evitar que el Congreso determine lo conducente en la materia; pero a pesar de que la legislatura le aprobó el presupuesto presentado de forma extemporánea, incumple lo establecido en la ley "para seguir chantajeando a los municipios".

Asimismo, lo responsabilizaron al gobernador de forzar la renuncia del fiscal general de justicia, Gustavo Adolfo Guerrero, y después bloquear el nombramiento de un nuevo fiscal.

También acusaron al mandatario estatal de mentir "a un juez de distrito de Tamaulipas de muy dudosa reputación "para suspender el juicio político por algunos de estos incumplimientos

Señalaron que el mismo juez dijo que para seguir asumiendo competencia, que la reforma a la Constitución aprobada por el Congreso y promovida por Samuel García, "era para facilitar separarlo del cargo en dicho juicio político y así aceptar una ampliación de la demanda y una nueva suspensión donde literalmente dice que el Congreso no puede cambiar ninguna regla que afecte la competencia del ejecutivo y modifique el estado de cosas de cómo recibió el poder", el cuatro de octubre de 2021.

"¿Para qué tener el Congreso abierto?, ¿para qué simplemente sea una oficialía de partes del Ejecutivo?", cuestionaron los diputados, en alusión al "paro" que decidieron el miércoles las bancadas del PAN y el PRI, ante el amparo concedido por el juez Gutiérrez Pérez al gobernador dejando inaplicables reformas o decretos aprobados por el Congreso, que le resten facultades o atribuciones al Ejecutivo estatal.



"Las luchas de poder nos están afectando a todos": Coparmex Nuevo León

Por separado, la Coparmex de Nuevo León expresó que en el sector privado "estamos cansados de que se ignoren nuestros exhortos al diálogo" a las partes en conflicto, pues asentó que "las luchas de poder nos están afectando a todos".

Expuso que los diputados locales de las bancadas mayoritarias PAN y PRI "priorizan lo político sobre su obligación constitucional y las necesidades de la ciudadanía" al declarar el miércoles un paro indefinido de actividades, argumentando "no estar de acuerdo con el fallo de un juez para impedir, provisionalmente, la aplicación de las reformas del Decreto 340 aprobadas por el Congreso".

Pero también señalaron que el Ejecutivo debe atender las inquietudes de los legisladores y buscar construir juntos, respetando los acuerdos a los que han llegado para establecer una relación de confianza que permita avanzar, pues a nadie nos conviene un Poder Ejecutivo o Legislativo inoperante.

Finalmente, Coparmex señaló "exhortamos nuevamente a encontrar puntos de acuerdo" a las dos partes pues el aspecto político de su función debe ser sólo una parte y no convertirse en el eje que condiciona todo su accionar, y "Nuevo León requiere al Congreso legislando y al Ejecutivo enfocado en resolver los retos del estado".