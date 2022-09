Diputados de PRI no aprobarán reforma electoral "al vapor"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- La diputada federal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, señaló que su grupo parlamentario "no apoyará proyectos que le resten a la democracia" y que perjudiquen la autonomía de los órganos encargados tanto de organizar las elecciones y de defender los resultados.

Durante su participación en la Comisión Reforma Político- Electoral, afirmó que la bancada tricolor "no tiene prisa en aprobar un dictamen al vapor, que no esté bien hecho o que pueda traducirse en reformas inconstitucionales".

En ese sentido, expuso que lo más importante para las y los mexicanos es tener un marco jurídico que se traduzca en beneficios para la democracia y que genere expectativas mayores para afrontar los retos que representarán las elecciones de 2023 y 2024.

La priista manifestó que en la discusión de una reforma se debe privilegiar el debate y la apertura de diversas perspectivas, así como los argumentos y posiciones "que se rijan con libertad y certeza de ser tomados en cuenta".

En su intervención aseveró que la Comisión se debe conducir con un enfoque objetivo y que se traduzca en el bienestar de la población, "sin grillas, sin instrucciones y sin fobias", que continúe con resultados eficaces, un trabajo prudente, responsable y adecuado.

La diputada también estuvo presente en la reunión de Trabajo con jóvenes participantes del "Foro Digital Juvenil", convocado por la misma Comisión Reforma Político-Electoral, en la que destacó el intercambio de ideas para sostener una democracia más participativa.