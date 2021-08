Diputados decidieron las reglas de la consulta: Lorenzo Córdova

"Las mentiras a otro lado", fue el llamado que hizo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, que arrancó el día en franca confrontación con Morena.

En conferencia de prensa que dio luego de concluir la sesión del Consejo General, Córdova Vianello hizo un llamado a toda la clase política para estar a la altura de la ciudadanía.

"Las mentiras a otro lado, honremos la mesa de la democracia", exclamó el funcionario electoral.

Aclaró que, si la consulta popular no se llevó a cabo el 6 de junio pasado, junto con el proceso electoral federal, fue porque el Legislativo fue el que decidió la modificación de la fecha.

En cuanto al inicio de la difusión, agregó, también fue el Legislativo el que decidió que ésta iniciara el 15 de julio pasado.

"Es falso que el INE no hiciera todo a su alcance para la difusión. Es falso que el INE no quiera la consulta.

"Quien miente, tiene poco compromiso con la democracia", subrayó.

Córdova defendió que al INE le toca informar de manera puntual y en cuanto a la pregunta de la consulta, el órgano electoral -mencionó- no interpreta.

Puntualizó que el INE no ha saboteado nada, en cambio, "son otros" los que quieren deslegitimar al órgano electoral y confundir.

"A lo mejor está mal informada", responde a Gutiérrez

Respecto a lo difundido a través de redes sociales por Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente, acusando que no pudo votar en la consulta popular sobre juicio a expresidentes en una mesa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello consideró que puede estar mal informada, toda vez que su dirección, para fines electorales, fue actualizada hace meses.

"Siempre he sido muy respetuoso de la señora Gutierrez Müller, a lo mejor no está informada, su domicilio y el del señor Presidente se actualizó hace unos meses, a lo mejor está mal informada, en la casilla que le toca hay una papeleta esperándola hasta las 6 de la tarde", declaró Lorenzo Córdova en conferencia de prensa.

--"Gracias, INE México por no permitirme votar": Beatriz Gutiérrez

Beatriz Gutiérrez Müller criticó al INE porque no pudo emitir su opinión en una "mesa receptora especial para ciudadanos en tránsito" cuya ubicación no dio a conocer.

"Gracias, INE México por no permitirme votar en una mesa receptora especial para ciudadanos en tránsito, gracias, gracias. Así, ¡que viva la democracia selectiva!", escribió la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador en la red social de Facebook.

De esa forma la historiadora expresó su molestia por no poder participar en la primera consulta popular, organizada por el INE, en la cual se le pregunta a los ciudadanos sí está de acuerdo o no con la posibilidad de abrir procesos penales contra actores políticos del pasado, incluidos los expresidentes de México.

--AMLO acusa al INE de no instalar casillas suficientes

Ayer en su gira de trabajo por Sinaloa y Durango, el presidente López Obrador acusó a la autoridad electoral de no instalar las casillas suficientes para la consulta popular.

Tras supervisar los avances de la carretera San Ignacio-Tayoltita desde un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), el titular del Ejecutivo federal acusó al Instituto de buscar que no se sepa nada de la consulta.

"Desgraciadamente los que deberían de estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes.

"Voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa...silencio, cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente", dijo.