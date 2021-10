Diputados decretan receso y avanza con cambios Miscelánea fiscal

Tras 19 horas de discusión en lo particular de la Miscelánea fiscal 2022, el pleno de la Cámara de Diputados decretó un receso para continuar a las 14:00 horas de este miércoles.

Hasta ahora, el dictamen que modifica Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, ha avanzado con cambios mínimos.

Morena y sus aliados han rechazado el 100% de las reservas de la oposición, manteniendo el dictamen prácticamente en sus términos y por consecuencia intactas las polémicas reformas para hacer obligatorio que los jóvenes de 18 años de edad se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); legalizar a los llamados autos "chocolate"; así como topar las donaciones a Organizaciones de la Sociedad Civil y cobrar impuesto a todo aquel que lo rebase.

En la sesión que inició a las 11:15 horas de ayer y se pausó a las 06:00 horas de este miércoles, se sujetaron a votación 166 reservas de las 511 inscritas en la orden del día. Para acelerar el proceso de debate, también se acordó que cuando se retome la sesión, el tiempo para exponer las reservas se reducirá de 5 a 3 minutos.

Al momento, solo se han aprobado tres reservas, interpuestas por Morena y por el Partido Verde. Entre los cambios, se aceptó una propuesta de la diputada del PVEM, Ana Laura Huerta, que frenó la eliminación de estímulos fiscales a la cultura, deporte, ciencia y tecnología y vehículos eléctricos, lo cual estaba establecido en el dictamen de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).

"Es importante seguir incentivando frente a los efectos negativos de la pandemia por Covid-19, quienes integran la industria del cine y el teatro contribuyen con su talento a la difusión de la cultura nacional, es justo, entonces, que mantengamos los apoyos que hoy se otorgan. Asimismo, pretendemos rescatar los estímulos fiscales a la investigación y desarrollo de tecnología, es relevante que la ciencia y la tecnología se conviertan en el motor que impulse el desarrollo del país", puntualizó.

Los artículos que se modificaron tras avalar la reserva son el 9 fracción II, 189, 190, 202, 203 y 204 de la Ley del ISR.

Una segunda reserva avalada en el pleno del recinto legislativo de San Lázaro, fue la interpuesta por el diputado de Morena Daniel Gutiérrez Gutiérrez, para mantener el artículo 74-B de la LISR que establece que las personas morales cuyos ingresos se obtengan mediante actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras "no pagarán el impuesto sobre la renta", mismo que se pretendía derogar en el dictamen.

Por otra parte, se aceptó una reserva del diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez (Morena), para modificar el párrafo nueve del artículo 113-E de la LISR, la cual establece que "las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de trescientos mil pesos efectivamente cobrados, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades".

Con la modificación, el tope de exención se incrementó de 300 mil a 900 mil pesos.

---PRI pone en jaque a Morena y se quedan a un paso de rescatar a ONG

Durante el debate, la bancada priista puso en jaque a la de Morena y sus aliados, y estuvo a punto de frenar la reforma para topar los incentivos fiscales para quienes realicen donaciones a organizaciones de la sociedad civil.

Fue la diputada Laura Barrera (PRI), quien al igual que 34 antecesores de las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC, pasó a proponer una reserva al artículo 151 para que se mantengan los estímulos a quienes donen a ONG.

"Yo les suplico que podamos defender a estas 9 mil organizaciones para que puedan seguir recibiendo estos donativos, generen todos los mecanismos de transparencia que sean necesarios, los candados para que cuando alguien ponga un donativo pueda tener el fin para el cual fue donado", solicitó.

Al término de su discurso, los diputados de oposición, PAN, PRI, PRD y MC, aprovecharon un descuido de sus homólogos de la autollamada Cuarta Transformación y ganaron una votación para que se aceptara a debate la propuesta.

Al abrirse el debate subieron a tribuna diversos oradores, entre ellos, Daniel Gutiérrez (Morena), Gerardo Fernández Noroña (PT) y Paola Tenorio (Morena), en contra. Así como Jorge Álvarez Máynez (MC), Gabriela Sodi (PRD) y Margarita Zavala (PAN), a quien los guindas le dieron la espalda, para hablar a favor.

Durante la confronta, los diputados de Morena se reincorporaron a sus curules y recuperaron la mayoría, por lo que al momento de votar la reserva a favor o en contra, ésta fue rechazada por las bancadas de Morena, PT y PVEM.

---Morenista se une a apoyo a ONG, enciende debate que termina en pleito

Más tarde, la legisladora de Morena, María Clemente García, se unió a la oposición en la defensa de las Organizaciones Civiles, a fin de que no se tope la deducibilidad para quienes donen a Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Propuso posponer durante un año dicha reforma, petición que fue rechazada por Morena y sus aliados en una votación a mano alzada, lo que generó la molestia de la oposición, quienes exigieron una votación en tablero.

Diputados de Morena y aliados se confrontaron a gritos, empujones y hasta golpes, lo que provocó que reventaran la sesión, en la que se decretó un receso para calmar los ánimos, durante el desahogo del debate en lo particular de la Miscelánea Fiscal.

Los legisladores del PRI, PAN PRD y MC comenzaron a gritar "taableeero, taableeero", motivo por el que los morenistas y petistas se apoderaron de la tribuna para evitar que los legisladores de oposición hicieran lo mismo. Inmediatamente después, los panistas Jorge Arturo Espadas y Elías Lixa subieron a la tribuna y fueron recibidos a empujones por la diputada petista Margarita García.

Después, el legislador de Morena, Manuel Alejandro Robles intervino para defender a su compañera y aventó nuevamente a ambos panistas, momento en el que Espadas Galván encaró al guinda. En ese momento llegaron más albiazules y todos comenzaron a empujarse y a manotearse.

Al ver el altercado, Gutiérrez Luna decretó un receso que fue levantado una hora más tarde.

Faltan más de 300 reservas, por lo que no se descarta que el debate se prolongue hasta la madrugada de este jueves.