Diputados del PAN denuncian ante FGR simulación en vacunación

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia para que se inicien las investigaciones, y en su caso, se proceda a sancionar a quienes resulten responsables por los casos de simulación en la vacunación contra el Covid-19.

Fue el diputado yucateco Elías Lixa Abimerhi quien presentó esta denuncia donde documentó que en el país existen casos en los que queda clara la responsabilidad del personal encargado de vacunar a personas adultas mayores al utilizar jeringas vacías en lugar de la dosis correspondiente, lo que las redes sociales bautizaron como "vacunas de aire", pues se trata de "un engaño que constituye un delito y puede costar vidas", dijo.

Por esto, Lixa Abimerhi hizo un llamado a las autoridades federales, para investigar con eficiencia y buscar que se apliquen castigos ejemplares, que sea un mensaje claro para los delincuentes que ponen en riesgo la vida de quienes tienen la obligación de servir y cuidar: en nuestro país nadie tiene derecho a poner en peligro la vida de otro.

El también coordinador de debate parlamentario del grupo blanquiazul en San Lázaro advirtió que la pasividad de las autoridades y el descrédito que el gobierno federal ejerce, en lugar de que cada institución haga la parte que le toca para llegar al fondo del asunto, los puede terminar por convertir en cómplices de un crimen contra la salud.

"Las autoridades tienen que cumplir con sus obligaciones y entre las que se cuenta, garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía y desde luego, investigar y perseguir los hechos que pueden constituir delitos para que no exista impunidad. No es función de ninguna institución desacreditar los testimonios ciudadanos, mucho menos para evadir responsabilidades" aseguró.

Exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador

Por otra parte, recordó que el día de ayer, legisladores del PAN suscribieron un exhorto para el presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de que la Secretaría de Salud implemente medidas efectivas para evitar que este tipo de situaciones continúen y de la misma forma, en caso de repetirse se proceda de inmediato conforme a la ley.

El documento presentado también llama al Titular del Ejecutivo Federal a establecer un canal efectivo para que la población pueda presentar quejas y denuncias en caso de que exista alguna violación durante el proceso de vacunación.

Por último, se pide la intervención efectiva de la FGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la investigación de los hechos ocurridos en los casos de las llamadas "vacunas de aire".

"El gobierno está ante la oportunidad de demostrar que los casos de simulación en vacunas, no son directriz suya, pero para esto no puede seguir evadiendo sus responsabilidades: exigimos sanciones para los responsables, sin pretextos", finalizó.