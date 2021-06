Diputados desconfían de Zaldívar

Diputados federales de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano, e incluso de Morena, reconocieron que no tienen confianza en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, quien este martes anunció la realización de una consulta extraordinaria donde se resolverá la extensión de su mandato, aprobado recientemente a través de una reforma al Poder Judicial.

En conferencia de prensa, adelantaron que pese a ello, siguen firmes en su intención de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Zaldívar, misma que estarán presentando en los próximos días.

"Quien ha generado este clima es el propio presidente de la Suprema Corte, y las preocupaciones que se han generado han sido reforzadas por sus constantes e inusitadas visitas al Palacio Nacional, y las constantes declaraciones del presidente de que él (Zaldívar) es el único que puede sacar adelante la reforma judicial, cuando somos un país en el que nadie es indispensable para mantener el estado de derecho", declaró la coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez.

A las expresiones, se sumó la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya, quien también cuestionó a Zaldívar por no haberse pronunciado sobre la inconstitucionalidad del artículo transitorio que amplía su mandato desde los primeros días en que fue aprobado.

"Desde el día uno esperamos a que se pronunciara, y lejos de eso se le vio entrar y salir de Palacio Nacional, esos son mensajes encontrados", declaró.

Por ese motivo, explicaron que independientemente de lo que se decida en la consulta, van juntos por la acción de inconstitucionalidad.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN, consideró que la realización de una consulta extraordinaria parecería innecesaria, "pero qué bueno que la van a hacer, el resultado es obvio, no es constitucional".