Diputados designan a Aureliano Hernández como el nuevo Auditor
Con 472 votos, Aureliano Hernández fue elegido para el cargo que ocupará hasta 2034.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).-Aureliano Hernández Palacios Cardel fue elegido
próximo auditor Superior de la Federación para el periodo 2026 – 2034, en sustitución de David Colmenares Páramo, quien concluye su encargo el próximo 15 de marzo.
En una votación en la que obtuvo el apoyo de 472 diputadas y diputados federales, el actual Auditor Especial de Gasto Federalizado resultó el mejor posicionado, en comparación con contrincantes Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures, quienes obtuvieron uno y seis votos, respectivamente.
Palacios Cardel es considerado un "hombre de casa" pues actualmente vigila el Gasto Federalizado dentro de la propia ASF como Auditor Especial y se cercano a David Colmenares.
Además, es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras se desempeñó como jefa de Gobierno.
Durante la presentación de la terna ante el pleno, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), recordó que en el proceso hubo 92 inscritos, de los cuáles, salió la terna con los tres perfiles mejor evaluados.
"Les puedo afirmar que frente a ustedes están los mejores perfiles evaluados por cada una de las diversas fuerzas políticas, los tres perfiles tienen la capacidad, la experiencia, pero lo más importante, tienen honorabilidad para asumir un puesto de la mayor relevancia que implica la Auditoría Superior", declaró.
Aureliano Hernández tiene experiencia previa en control interno y fiscalización en el gobierno estatal de Veracruz. Llegó a la ASF en 2018, como director General de Auditoría del Gasto Federalizado nivel "D", sin embargo, en octubre de 2025 asumió como Auditor Especial de Gasto Federalizado.
