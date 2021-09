Diputados fallan en todas las comisiones de San Lázaro

En la 64 Legislatura ninguna de las 46 comisiones ordinarias de San Lázaro cumplió con el número de sesiones que les correspondía por ley. Varias estuvieron presididas por diputados que repetirán cargo en la 65 Legislatura.

Según el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General y el artículo 146 del Reglamento de San Lázaro, las comisiones deben reunirse de forma obligatoria una vez al mes, como mínimo y aun en recesos, es decir, en tres años debieron sostener al menos 36 encuentros; sin embargo, ninguna lo cumplió.

En la sección cronología de reuniones, del portal de la Cámara Baja, se informa que una de las comisiones que tuvo más encuentros fue la de Puntos Constitucionales, presidida por la morenista Aleida Alavez, con 30.

El segundo lugar le corresponde a la Comisión de Gobernación y Población, que presidió el diputado reelecto Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena), con 27 encuentros, mientras que el tercero es para la de Atención a Grupos Vulnerables, a cargo de Laura Barrera (PRI), que también mantuvo su curul, con 26 sesiones.

"Este tema se debió un poco a la pandemia. Aplicamos el reglamento de la contingencia, pero, por otra parte, también se debe a que no siempre se cuenta con la total responsabilidad de los integrantes. En el caso de la Comisión de Puntos Constitucionales, en varios momentos los diputados de la oposición, sobre todo del PAN o del PRI, no eran muy asiduos a presentarse.

"Hacíamos quórum con los de la coalición y al final con los de Movimiento Ciudadano, pero normalmente los faltistas eran del PRI y PAN. No siempre hay compromiso y responsabilidad, también por táctica legislativa hacen vacío", dijo Aleida Alavez, quien logró la reelección.

En contraparte, las comisiones que menos sesionaron son la de Salud, presidida por la diputada de Morena Miroslava Sánchez, con sólo ocho reuniones; Economía Social y Fomento del Cooperativismo, a cargo del panista Luis Alberto Mendoza, también con ocho encuentros, así como Radio y Televisión, cuya presidenta fue la panista Margarita Guerra, con 12.

Éctor Jaime Ramírez, quien fue secretario técnico de la Comisión de Salud y quien repetirá en el cargo en la 65 legislatura, aseveró que la presidenta no convocaba a las sesiones, por una "negligente omisión".

"Morena no convocaba, hubo incluso oficios y peticiones formales y por escrito para que sesionarán y no lo hacían, el tema predominante era la pandemia y obviamente no querían que se tocará el tema ni que se abriera, fue una negligente", puntualizó.

En total son 139 diputados que pertenecieron a alguna de las comisiones durante la 64 Legislatura y que lograron la reelección.

El pasado 27 de julio, EL UNIVERSAL adelantó que, un mes antes de que terminara la legislatura, 50% de las comisiones ordinarias habían bajado la cortina tras haber aprobado sus informes finales, es decir, 23 de las 46.

Las más productivas y las más flojas. De acuerdo con la consultora Integralia, las comisiones más productivas durante la 64 Legislatura fueron Puntos Constitucionales, con 902 iniciativas turnadas; Justicia, con 840, y Hacienda y Crédito Público, con 838.

Por el contrario, las que menos propuestas turnaron fueron Jurisdiccional y Asuntos de la Frontera Sur, con cero; Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con dos, y Asuntos de la Frontera Norte, con dos.

En las 64 Legislatura, Morena presidió 23 comisiones; el PAN, siete, y PT y PRI presidieron cuatro, respectivamente. MC y el PES tuvieron a su cargo tres cada bancada, mientras que el PRD y el PVEM lideraron una.

Según la conformación de la 65 Legislatura, a Morena le tocará presidir alrededor de 18 comisiones; PAN, 10; PRI, siete; PVEM, cuatro; MC y PT, tres cada uno, mientras que al PRD le corresponde una.

La integración de las comisiones se debe concretar antes del 30 de septiembre. En EL UNIVERSAL se adelantó que la lucha por obtener las presidencias de las más importantes está a tope.