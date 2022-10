Diputados incumplen promesa de austeridad

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Aunque al tomar sus cargos la gran mayoría de los diputados del Congreso de San Luis Potosí de la sexagésima tercera legislatura se manifestaron a favor de la austeridad e incluso votaron a favor de un acuerdo para reducirse hasta en 10 por ciento sus salarios, en realidad ganan igual o incluso más que en anteriores legislaturas.

De acuerdo a la organización Ciudadanos Observando, los 27 diputados locales originalmente tenían aprobada una "dieta" de unos 104 mil 500 pesos mensuales, pero tomando en cuenta su postura de rebajar sus percepciones quedó en 94 mil 500 pesos netos, además de que habían eliminado cualquier tipo de bonos y apoyos, que se integraron a su salario, incluyendo alrededor de 8 mil pesos por concepto de gasolina.

Sin embargo, poco después surgió el truco, a propuesta del diputado José Luis Fernández Martínez líder de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, se aprobó un bono adicional de 144 mil pesos para gasolina dirigido especialmente para los diputados foráneos, es decir para los que no tienen su residencia en la capital potosina y requieren transportarse continuamente desde y hacia el interior del estado.

No todos los diputados locales ganan lo mismo, puesto que los que residen en la capital del estado en teoría si ganan los poco más de 94 mil pesos, con sus casi 8 mil pesos de apoyo para combustible, pero hay por lo menos 9 diputados que reciben apoyos extraordinarios por este concepto.

Por ejemplo, quien fuese hasta hace poco la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría recibe 24 mil 300 pesos adicionales de apoyo para combustible, lo que implica que en términos globales gana unos 118 mil pesos mensuales.

Casos similares son los de otros diputados foráneos como Cinthia Segovia, Mauricio Ramírez Konishi, Salvador Isaías Rodríguez, Ramón Torres García, Edmundo Torrescano Medina, René Oyarvide Ibarra, Liliana Flores Almazán y Bernarda Reyes Hernández.

En este sentido, José Guadalupe González de la organización Ciudadanos Observando señaló que ante la inflación generalizada y el aumento en el precio de los combustibles no sería descabellado que para el paquete presupuestal del 2023 los diputados intenten incrementarse aún más sus percepciones, ya sea de manera general o simplemente a través del bono para el pago de combustibles.