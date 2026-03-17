Diputados lanzan convocatoria para elegir tres consejeros del INE

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- La Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la Cámara de Diputados, aprobó el acuerdo para emitir la convocatoria para elegir a tres consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que desempeñarán el cargo por nueve años, del 4 de abril de 2026 al 3 de abril de 2035.

Proceso para elegir nuevos consejeros del INE

Los aspirantes deberán entregar su documentación de manera digital, del 23 al 25 de marzo de 2026, en el micrositio www.convocatoriasine2026.diputados.gob.mx.

Entre los requisitos que deberán cumplir, están: entregar un ensayo de autoría inédito, en relación con la función estatal del Instituto Nacional Electoral y su contribución a la democracia, así como de los retos que enfrenta.

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También, tener más de 30 años de edad, el día de la designación; no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación.

Tampoco haber desempeñado algún cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral federal ordinario.

Cronología y fases del proceso de selección

A más tardar el 27 de marzo, la Secretaría General entregará al Comité Técnico de Evaluación los folios y la documentación de los aspirantes registrados; y se les aplicará un examen en materia constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, el 7 de abril, a las 10:00 horas.

"Continuarán a la siguiente fase hasta el 50% de las personas aspirantes que hayan presentado el examen, de acuerdo con los puntajes más altos, asegurando la paridad de género. La lista correspondiente será publicada en el micrositio de la Cámara de Diputados a más tardar el 9 de abril de 2026", detalla el acuerdo.

El listado definitivo de los aspirantes que continuarán a la tercera fase se publicará a más tardar el día 9 de abril de 2026. Dicha fase consistirá en una evaluación específica de la idoneidad, del 10 al 12 de abril de 2026.

La lista y el calendario de quienes serán entrevistados se dará a conocer el 13 de abril; y las entrevistas se llevarán a cabo del 14 al 16 de abril, en la Cámara de Diputados.

El Comité Técnico de Evaluación deberá entregar tres listas con cinco personas cada una, el 20 de abril, bajo los principios de paridad de género para la elección de tres consejeros.

El próximo 22 de abril, a más tardar, la Junta de Coordinación Política notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el acuerdo para votar y elegir a los tres consejeros.

Sin embargo, si el 22 de abril no se produzca la notificación, el Pleno de la Cámara de Diputados deberá realizar la designación por insaculación, el 28 de abril de 2026.