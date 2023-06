Diputados llaman a comparecer a Ana Guevara, titular de la Conade

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- Por segunda ocasión, las y los integrantes de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, acordaron llamar a comparecer a la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinoza, para que informe sobre sus actividades, y ofrezca detalles sobre los procesos para brindar apoyos económicos a las y los atletas de México y sus entrenadores.

Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes, diputada del PRI, advirtió que resulta urgente que en esa dependencia haya transparencia en beneficio de las y los deportistas mexicanos.

En tanto, el diputado Alan Castellanos Ramírez (PRI) expresó que se requiere la comparecencia de la directora de la Conade, "porque no es un favor destinar los recursos, es parte de su responsabilidad, así como rendir cuentas; llevamos dos años pidiendo esto. La Comisión no puede ser omisa y debemos estar abiertos a los canales de comunicación y al diálogo".

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Deporte, diputada María José Alcalá Izguerra (PVEM), explicó que previamente se había girado una invitación a la funcionaria y se fijó una fecha, pero se complicaron las agendas, por lo que se volverá a solicitar una reunión "para que comente todas las situaciones y responda a las preguntas que le quieran hacer las y los legisladores".

En la reunión ordinaria, la legisladora presentó el estado que guarda la participación de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, para los cuales se enviará una delegación de 649 atletas que competirán en 37 deportes y 52 disciplinas.

Explicó que hubo diferencias y complicaciones para tener recursos, pero "las dos instituciones que deben unir esfuerzos para inscribir a la delegación lo lograron, y el Gobierno Federal por parte de la Conade otorgará 51 millones de pesos para boletos de avión, hospedaje, alimentación, uniformes y desfile, traslado de material y equipo ecuestre, de vela, canotaje y remo, médicos y fisioterapeutas en ambas sedes en que se realizará la justa deportiva".

Detalló que se trata de la delegación más grande, y se pronostica que "traerán entre 90 y 110 preseas de oro: " Se tratará de repetir la hazaña de Barranquilla, Colombia, para ser nuevamente campeones de los Juegos Centroamericanos. La competencia no está fácil, porque será contra países fuertes, pero haremos un gran esfuerzo", enfatizó la medallista olímpica.

Los atletas que nos representarán en los denominados juegos, participarán en las disciplinas de aguas abiertas, atletismo, bádminton, balón mano, béisbol, boliche, boxeo, ciclismo de montaña, ecuestre, hockey sobre pasto, judo, natación, natación artística, polo acuático, tenis, tiro con arco, escopeta, rifle y pistola, triatlón, vela, voleibol de playa, pentatlón moderno, canotaje y tae kwon do, entre otras.

Los centroamericanos se inaugurarán el 23 de junio, con lo cual inicia el ciclo olímpico, y terminarán el 8 de julio. Posteriormente, los deportistas continuarán su preparación para los Juegos Panamericanos, a los que se contempla llevar una delegación de mil 26 personas.

La diputada Erika Vanessa Del Castillo Ibarra (Morena) calificó el apoyo a los atletas como un gran logro a favor del deporte mexicano.

Sonia Murillo Manríquez, diputada del PAN, destacó la labor de cada uno de los 649 atletas que van a ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, en 37 deportes y 52 disciplinas.

Finalmente, el diputado del PAN, Rommel Aghmed Pacheco Marrufo se congratuló por el esfuerzo y lucha a favor de las y los deportistas. "Sigamos involucrados en estos temas nosotros como diputados para seguir impulsando el presupuesto en el deporte. Mi solidaridad y apoyo para la delegación que va a los Juegos Centroamericanos".