Diputados retoman desafuero de Alejandro Moreno

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- El proceso de desafuero contra el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, se reactivó en la Cámara de Diputados.

Será el 15 de diciembre cuando inicie la próxima etapa, consistente en el desahogo de pruebas.

Así lo informó el Presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.

"Es un proceso que toma tiempo, y uno de los tiempos de la etapa del proceso es que a más tardar el 15 de diciembre, las y los integrantes de la Sección Instructora, deberán de pasar al próximo proceso para desahogo de pruebas", explicó.

El también coordinador de Morena en San Lázaro, descartó que se trate de una persecución contra Moreno Cárdenas por el rechazo a la reforma electoral, e insistió en que se trata de los tiempos establecidos.

"No, está establecido, así está, son tiempos que están establecidos. Yo lo dije desde el principio. Lo mismo le pasó a los otros cuatro casos de declaración de procedencia que se hicieron el año pasado, exactamente igual", afirmó.

Agregó que desde que se interpuso la solicitud de desafuero, se integraron los expedientes y se juntaron pruebas de las partes acusadora y defensora.

"Ahora, ya que conocieron el expediente, viene la etapa de alegatos, en la que tanto la fiscalía de Campeche como la del diputado Moreno, tendrán que presentar todos aquellos argumentos y motivos que consideren necesarios", puntualizó.

Al ser cuestionado sobre el tema, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, coincidió en que no se trata de una persecución contra su dirigente, sino de un proceso que tiene varias etapas.

"No hay ningún amago, lo que pasa es que eso dice el calendario, se tiene que resolver", concluyó.