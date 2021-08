Diputados rinden protesta y se integran bancadas en San Lázaro

Este domingo la Cámara de Diputados se instaló formalmente y tomó protesta a las y los diputados federales electos de la 65 legislatura, con un quorum de 465 presentes. Entre los que no acudieron se encuentra el legislador electo de Morena, Héctor Armando Cabada Albrides, quien por ley no puede hacerlo hasta concluir su presidencia municipal de Ciudad Juárez el próximo 9 de septiembre.

Durante la sesión que inició en punto de las 12:00 horas, la Secretaria General de San Lázaro, Graciela Báez, leyó la orden del día en la que por Ley se instaló la mesa de decanos integrada por los diputados de mayor antigüedad, siendo estos Augusto Gómez Villanueva (PRI); Carlos Francisco Ortiz Tejeda (Morena); Óscar Cantón Zetina (Morena); Alberto Anaya Gutiérrez (PT); Leonel Godoy Rangel (Morena); Amalia García Medina (MC); Marco Humberto Aguilar Coronado (PAN).

Enseguida, el presidente de Decanos, Gómez Villanueva, tomó la protesta a los diputados electos presentes, quienes se pusieron de pie y extendieron su brazo derecho:

"¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada y diputado a la sexagésima quinta legislatura del Congreso de la Unión?"... "Sí, protesto", respondieron las y los diputados.

En las 65 legislatura, la bancada de Morena perdió la mayoría absoluta, mientras que la coalición Juntos Haremos Historia perdió la mayoría calificada: Los guindas tendrán 198 diputados; el Partido del Trabajo (PT) 37; y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 43. Si las tres bancadas se mantienen unidas, podrán avalar reformas a la ley que no sea constitucional, pues logran la mayoría absoluta.

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) tendrá 114 diputados; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 71; mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contará con 14 legisladores. Su coalición Va por México, podrá frenar la aprobación de reformas constitucionales que requieren la mayoría absoluta.

Por su parte, la bancada de Movimiento Ciudadano, que no forma parte de ninguna coalición, cuenta con 23 diputados.

Tras rendir protesta, el pleno de la Cámara de Diputados dio pie a la elección de la Mesa Directiva.