Diputados se llevarán su "Navidad" de más de 320 mil pesos

Este jueves, EL UNIVERSAL publicó que con motivo del fin de año, la Cámara de Diputados alista una bolsa de más de 164 millones de pesos para cubrir el salario, aguinaldo y apoyos legislativos de los 500 diputados de la 64 Legislatura para que, antes del próximo 15 de diciembre cada uno perciba 328 mil pesos.

Así, cada diputado recibirá 74 mil 672 pesos por su dieta mensual, 140 mil 504 pesos de aguinaldo (40 días de dieta bruta), lo que representa ingresos personales y directos, además de 45 mil 786 pesos de asistencia legislativa; 28 mil 772 pesos de atención ciudadana y 38 mil 363 pesos de atención ciudadana-apoyo de fin de año.

La secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, aseguró que el dinero que reciben los diputados federal por los "apoyos legislativos" que reciben del Palacio de San Lázaro no son ingresos propios y deben ser comprobados.

En entrevista, Báez Ricárdez precisó que los rubros de Asistencia Legislativa, Atención Ciudadana y Atención Ciudadana (Apoyo de Fin de Año) se reembolsan a contra factura a los legisladores que presenten sus facturas, tickets o comprobantes y que, siempre y cuando, entren en los rubros de comprobación.

"El monto de la Asistencia Legislativa por 45 mil 786 pesos ese monto cada vez se le reembolsa a los diputados, siempre y cuando puedan comprobar los gastos que tuvieron, en efecto se trata de un monto que debe aplicarse en temas relativos a su quehacer legislativo, en cuanto a la Atención Ciudadana está relacionada con su casa de gestión en su lugar de origen y también se trata de un monto que deben de comprobar y deben entregar todos los comprobantes y una vez entregados se reembolsa el recurso que haya comprobado, no siempre es el monto completo, solamente se reembolsa lo que pudieron comprobar", aseguró la funcionaria de la Cámara de Diputados.

Báez Ricárdez indicó que si no se comprueba, simplemente no se paga y ejemplificó que tienen varios casos en donde los diputados la han buscado para solicitarle reembolsos, pero en algunos de ellos no procede porque "metieron una factura con una fecha de un mes anterior y entonces no es comprobable.

Se tiene que comprobar, las facturas o tickets que nos remitan tienen que ser del mes que están ellos reclamando y tienen que ser por los conceptos que marca la Normatividad, sino cumple esos requisitos no se reembolsa".

Explicó que por el tema de la pandemia durante los meses de abril, mayo y junio no se estuvieron recibiendo comprobaciones debido a que se estuvo trabajando a distancia y la Cámara de Diputados estuvo prácticamente vacía y se recibieron posteriormente.

Agregó que se amplió la fecha para recibir las comprobaciones debido a que se le incrementa el trabajo a las áreas administrativas para recibir y verificar los comprobantes.

"En términos generales así es como funciona: los diputados entregan sus comprobantes y una vez que están todos revisados se les reembolsa el mes siguiente y se reembolsan solamente los que cumplan y que están dentro de la fecha que se está comprobando, año y mes y por los conceptos, no siempre te meten el monto completo o hay veces que las facturas no coinciden en fechas o son conceptos que no son reembolsables", describió.

Explicó que los montos establecidos para los "apoyos legislativos" son los topes máximos para reembolsar, y si los diputados rebasan esas cantidades solamente se les puede pagar esas cantidades.

En la nota de este jueves, EL UNIVERSAL informó que los montos que reciben los legisladores bajo el concepto de "apoyos legislativos" deben ser comprobados ante las áreas administrativas de la Cámara de Diputados y sirven para pagarles sus salarios y gratificaciones de sus colaboradores y para la manutención de sus casas de atención ciudadana que instalan en sus estados de origen.

Además, en diciembre del 2016, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), envió un oficio a la Cámara de Diputados en el que se especificaba que todos los recursos que recibieran bajo los conceptos de Asistencia Legislativa, Atención Ciudadana y Atención Ciudadana-apoyo de fin de año, tendrían que ser comprobados de manera oportuna.