"Dirán lo que quieran del PRI, pero nunca nos afectaron así"

"Este gobierno se la pasa hablando de los pobres, pero son a los primeros que jode".

Verónica tiene a su hijo que cursa el quinto año de primaria en la escuela del vagón, la primaria Artículo 123 Lic. Adolfo López Mateos, la cual se ubica en medio de casas de cartón y de viejos vagones de tren que sirven de hogar a varias familias.

Asegura que reducirle las horas de escuela a su niño le ha complicado la vida a ella y a su marido. Ella trabajaba en una pequeña fábrica de esa zona, mientras que su marido llega ya entrada la noche a su casa.

Verónica, quien vive en Loma Colorada, en Naucalpan, Estado de México, siempre estaba a las afueras de la pequeña escuela unos minutos antes de las cuatro de la tarde para recoger a su pequeño.

Dice que ahora tuvo que recortar las horas que trabaja en la fábrica de pernos para atender a su hijo. "El niño en la escuela aprendía más, hacía ahí la tarea, les impartían clases extra y también a ellos los afectaron. Varios de por aquí también están enojados porque salen de trabajar hasta las tres de la tarde y les convenía el tiempo completo, porque les daba tiempo de recoger a sus hijos y ahora ya no", cuenta.

"Todo lo han quitado, amolándonos a los más pobres. Yo por eso metí a esta escuela a mi hijo, porque era de tiempo completo. A mi hijo, cuando lo llevo a la casa, a cada rato me dice que ya se aburrió o nada más quiere estar jugando en el celular, en la tablet. Cuando venía por él a las cuatro ya estaba comido, hacía su tarea y ahora ya no", expone Verónica.

La mujer no duda al decir que "estaría bien que el presidente Andrés Manuel López Obrador o Delfina Gómez se dieran una vuelta por esta zona para que platiquen con la gente a la que perjudicó su decisión de eliminar estas escuelas. Según López Obrador dice que primero los pobres, pero sus decisiones a los que más afectan son a nosotros, los que estamos amolados".

Y agrega: "Dirán lo que quieran del PRI, pero con ese partido nunca nos afectaron de esta manera, no que este se la pasa hablando de los pobres, pero son a los primeros que jode. Nunca me ha caído el Presidente ni me pasa, y ahora menos que nos quitó el tiempo completo. De hecho, todo lo que nos ha quitado sí nos ha afectado: el Seguro Popular, las Estancias Infantiles y ahora las escuelas de tiempo completo".

Cuenta que a partir de esa decisión "hay que estar corriendo. Ya teníamos la hora para dejarlos y para recogerlos".