Caso de Acoso Sexual en Colegio de Bachilleres de Tlahuelilpan

PACHUCA, Hgo.- El secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón, señaló que tienen indicios del presunto acoso sexual del director del Colegio de Bachilleres de Tlahuelilpan en contra de menores de edad.

En el marco de las manifestaciones del 8M, estudiantes y padres de familia del Colegio de Bachilleres, campus Tlahuelilpan, exhibieron una manta en la que denunciaron que el director, identificado con las iniciales E. A. C presuntamente hacía uso indebido de su autoridad y de la vulnerabilidad de las alumnas menores de edad, para hostigarlas, acosarlas y abusar sexualmente de ellas.

De acuerdo con la denuncia, el "No director, un hombre completamente maduro, no puede sentir atracción sexual por una menor de edad, no debe violentarla y abusarla sexualmente, eso es un delito y por eso exigimos justicia a la SEP y a todas las autoridades correspondientes".

Luego de esta denuncia, el secretario resaltó que la dependencia tuvo conocimiento del caso el lunes de la semana pasada, y ya se habían aplicado los protocolos correspondientes y se había suspendido al director.

"Según la indagatoria iniciales existen indicios de qué intentó seducir a un estudiante a través de mensajes de WhatsApp", aseveró.

Resaltó que serán las en los órganos correspondientes los que finquen alguna responsabilidad, la cual podría incluir la inhabilitación del exdirector para ejercer funciones en el sector educativo.

También resaltó que las clases están garantizadas en el plantel, ya que un director no está al frente de grupo, por lo que el calendario escolar sigue su curso. Sin embargo, dijo que si los alumnos deciden lo contrario, se respetará su decisión, además de qué se mantienen las indagatorias.

Por la mañana, las jóvenes, así como sus padres de familia, cerraron la carretera Tlahuelilpan -Tula para exigir la destitución total del exdirector, ya que aseveraron ahora se tiene conocimiento que pretenden trasladarlo a un plantel del municipio de Atotonilco de Tula.

Las estudiantes, quienes portaban diferentes pancartas y consignas señalaron que el director llevaba las menores a su oficina y les tomaba fotos, a algunas les ofrecía dinero a cambio de relaciones sexuales.

Destacaron que cuentan con capturas de pantalla de los mensajes que les enviaba a las niñas, algunas de apenas 13 o 14 años de edad.