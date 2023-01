Director del Complejo Cultural Los Pinos habla sobre despidos masivos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- Sobre el despido masivo de empleados adscritos al Capítulo 3000 en Los Pinos, que hubo en diciembre de 2022, Homero Fernández Pedroza, director general del Complejo Cultural, señaló que "no es que hayan sido despedidos, sino que no se les renovó contrato. La idea es entregar una administración eficiente, un equipo eficiente y pequeño". Se trata de personas que brindan servicios profesionales, contratadas de forma anual.

"El año pasado hubo la mayor carga de trabajo en cuestión de obras y programación. Este año terminamos todo el proyecto Chapultepec y esa gente que dicen que trabajaba en Los Pinos, trabajaba en el Proyecto Chapultepec". También detalló que en 2023 la carga administrativa empezó a bajar considerablemente. "Estamos en el cierre de obras, en Los Pinos prácticamente terminamos este mes. El tema administrativo, la programación y la producción han ido bajando mucho".

El asunto no es fácil, señaló, pero en lo laboral esas personas cuyos contratos no se renovaron "se fueron con un gran curriculum y mucha experiencia. Estar trabajando en un lugar y luego cambiar a otro es algo que nos puede pasar a todos. Les agradezco mucho el trabajo y creo que nos volveremos a encontrar en algún momento". El director del complejo dijo que los trabajadores por honorarios saben que se trata de una cuestión administrativa pública.

"Ellos estaban cubiertos, entre comillas, hasta el próximo año". Sobre la decisión de avisarles en diciembre que no los contratos no serían renovados, Fernández dijo que hay gente que "en lo romántico" podría criticarlo por tratarse de un mes festivo. "Yo creo que cada día cuenta para encontrar un nuevo trabajo; de aquí se van recomendados y en los mejores términos profesionales".

Por último Fernández dijo que el modelo del Capítulo 3000 lo están revisando a nivel intersecretarial con la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; demás, con el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura, Omar Monroy, hay una revisión intensiva de la plantilla de toda la dependencia para abrir más plazas y ofrecerle prestaciones a los trabajadores.

"Justo se trata de evitar el Capítulo 3000. Es algo muy bueno porque heredamos un sistema donde no se puede contratar a alguien con ciertas características, aunque sea la persona que se necesita para el trabajo. Entonces termina siendo contratada por Capítulo 3000. La revisión es para abrir más plazas. Se está haciendo el análisis con la Secretaría de Hacienda de cuántas plazas se abrirán", concluyó.