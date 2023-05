Director del Insabi comparecerá ante diputados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL). - El director del Insabi, Juan Ferrer, comparecerá ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para entregar el informe que mandata la ley, sobre la gestión de los tres años que existió, ya que en ese periodo no presentó ningún resultado a la Cámara Baja.

EL UNIVERSAL dio a conocer, el pasado 2 de mayo, que el Instituto de Salud para el Bienestar dejó 543 contratos vigentes en 2023, algunos más hasta 2024, que no puede cancelar y transferirá al IMSS-Bienestar, por 15 mil 697 millones 970 mil 094 pesos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de la Comisión de Salud, Emmanuel Reyes Carmona, detalló que la reunión se celebrará entre el 16 y el 19 de mayo, y el día y hora exactos se definirán en los próximos días, ya que aún se encuentran "acordando la fecha con su equipo".

"Las y los diputados quieren saber la operación, el resultado del trabajo de estos tres años, los recursos del Fonsabi, que me parece que ahí es donde está la inquietud, quieren saber en qué se gastó el dinero", comentó el legislador.

Expuso que el titular del Insabi no entregó ningún informe en los tres años de existencia del Instituto, a pesar de estar obligado por la ley, por lo que existen diversas dudas sobre su operación y los resultados que obtuvo.

"Cuando creamos el Insabi, está obligado a presentar un informe a la Cámara de Diputados, el informe de resultados de la gestión en los primeros tres años, y ese informe no se ha entregado, no se ha cumplido al día de hoy", aseveró Reyes Carmona.

Apuntó que la solicitud de comparecencia fue aprobada en la décimo séptima reunión ordinaria, del 19 de abril, antes de que el pleno aprobará la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar; "lo cierto es que, al no publicarse todavía la reforma en el Diario Oficial de la Federación, la realidad es que el Insabi todavía sigue operando y hay inquietudes".

"Si bien es cierto, la Comisión de Salud no es la responsable para que convoque al funcionario y que rinda el informe, la realidad es que es un tema que tiene que ver con la Ley General de Salud, que atraviesa por la Comisión", explicó el presidente de dicha Comisión.