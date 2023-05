Dirigentes de Morena, afirman que conocen a Von Roehrich, aunque se ampare

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- La dirigencia de Morena en la Ciudad de México comentó que aunque Christian Von Roehrich haya obtenido un amparo para evitar que la Fiscalía General de Justicia capitalina publique información sobre su caso, todos saben de quién se trata y los ilícitos que cometió.

El líder de los guindas en la capital del país, Sebastián Ramírez, mencionó que aunque el exdiputado local trate de evitar que se conozcan todas sus "corruptelas", la ciudadanía ya está enterada de cómo malversó los recursos destinados para la reconstrucción de la alcaldía Benito Juárez.

"Y no solo eso, también cómo se benefició, junto con otros panistas por conceder permisos irregulares para la construcción de desarrollos inmobiliarios. Si bien no estamos de acuerdo, respetamos la decisión del juez. Lo cierto es que, aunque él y sus cómplices quieran seguir tapando todo lo que hicieron, la verdad tarde o temprano siempre sale a relucir", dijo.

Ramírez Mendoza destacó el trabajo realizado por la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, así como del personal de la dependencia que ha hecho las investigaciones respecto al llamado Cártel Inmobiliario.

Indicó que el desplome que ha tenido el PAN en las encuestas los ha llevado a crear una cortina de humo y a centrar sus ataques en contra de quienes se han encargado de desvelar la red de corrupción que impera en la demarcación que gobiernan.

"Los del Cártel Inmobiliario saben que las autoridades tienen todas las pruebas de los ilícitos que cometieron y por eso arremeten en contra de la fiscal, del vocero y de los trabajadores de la Fiscalía; lo único que pretenden es desviar la atención para que nadie hable de ellos, pero no lo conseguirán", dijo.

Sebastián Ramírez recalcó que aun cuando el titular del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en materia penal favoreció a Christian "N", capturado el pasado 20 de abril cuando pretendía huir a Estados Unidos, difícilmente las víctimas olvidarán todo lo que él, Jorge Romero y Santiago Taboada han hecho.

"¿Cómo olvidar que cientos de personas fueron estafadas con su patrimonio? ¿Cómo olvidar que por sus ilícitos se han perdido vidas? ¿Cómo pasar por alto que se enriquecieron a costa de la tranquilidad de las familias de Benito Juárez? ¿Cómo? Ha llegado el momento de que respondan y paguen por todo lo que han hecho y, sobre todo, que a las víctimas se les haga justicia", aseveró.