Dirigentes de Morena llaman a "corcholatas" a dejar de lado discusión

CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- Los dirigentes de Morena, el presidente nacional de ese partido, Mario Delgado, y la secretaria general, Citlalli Hernández, llamaron a los aspirantes a la candidatura presidencial de su partido a dejar las discusiones estériles entre ellos, porque lo que importa es el proyecto y no la persona que lo representará.

Durante la inauguración de los trabajos para el diseño del Proyecto de Nación 2024-2030, Mario Delgado afirmó que quien gane el proceso de selección, firmará dicho documento, sin importar quien sea.

"De aquí al 27 de agosto serán estas mesas, porque tendremos el primer borrador para el 6 de septiembre, para que quien resulte ganador o ganadora de la encuesta, lo primero que haga, sea comprometerse con el proyecto, porque aquí lo que importa es el proyecto, no la persona", comentó.

También señalo que las mesas de discusión servirán para definir los problemas que todavía no son resueltos, y para recabar posibles soluciones.

"¿Qué le falta la Cuarta Transformación? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué les interesaría que pasara con nuestro país, para fortalecer esta ruta de cambio?", detalló.

Por su parte, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, lamentó que los aspirantes de Morena y sus aliados, se confronte con señalamientos sobre los gastos en publicidad y de sus mítines, y dijo que lo importante es definir el proyecto del partido.

"(Debe ser) la gran discusión, en las próximas semanas, meses, y eso es lo que tenemos que provocar dirigentes, militantes, representantes populares, funcionarios, y no la discusión estéril de confrontarnos entre posibles aspirantes a la coordinación Nacional de defensa de la transformación", aseveró.

Dijo que durante los trabajos que se realizarán hasta agosto, se discutirá qué es lo que falta, "que avanzó lento, dónde el elefante reumático nos complicó las cosas, qué agendas falta fortalecer, qué agendas quedaron pendientes".

"Yo creo que vamos a abrazar un proyecto, que no solo garanticemos la continuidad en términos electorales, sino que nos permita incidir seis años más, y los años que sean necesarios para transformar de manera profunda, radical este país", señaló.