Dirigentes partidistas del Frente defienden a Xóchitl Gálvez de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- Alejandro Moreno, líder del PRI y Marko Cortés, dirigente del PAN, mostraron su apoyo a Xóchitl Gálvez tras la difusión que Andrés Manuel López Obrador hizo de contratos con supuestos montos de mil 400 millones de pesos en negocios propiedad de la senadora.

A través de sus redes sociales dedicaron mensajes de apoyo en los que respaldan a la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México y denuncian los dichos del presidente de México, que también calificaron como "ataques".

"Toda mi solidaridad y afecto con nuestra querida Xóchitl Gálvez ante los permanentes ataques que el presidente López Obrador ha lanzado en su contra. En el PRI y en el #FrenteAmplioPorMéxico somos un bloque unido que trabaja de la mano de la ciudadanía para rescatar la grandeza de México", dedicó Alejandro Moreno a la panista.

Por su parte, Marko Cortés, describió como "abuso de poder" las acusaciones que AMLO lanzó esta mañana sobre la senadora.

"Es increíble el uso de recursos públicos y el abuso de poder de este gobierno para atacar e intimidar a alguien que no piensa igual que ellos. Todo mi respaldo Xóchitl Gálvez, tienen miedo porque saben que cada día somos más los que queremos un mejor México. No nos van a callar, seguiremos luchando".



Políticos defienden a la aspirante presidencial

Su contendiente y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel calificó de cobardía y misoginia el discurso de presidente hacia la aspirante a la presidencia y condenó "En el Frente, si se mete con una, se mete con todos", escribió y advirtió que "en 2024 vamos a decirle adiós, Andrés".

Asimismo, la exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles expresó su solidaridad a Gálvez y detalló que es inadmisible.

"Me tocó sufrir todo ese acoso orquestado por el Estado que me llevó incluso hasta la cárcel, siendo inocente", castigó a Robles en reflexión hacía el señalamiento.