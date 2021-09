Discursos íntegros de AMLO y Díaz-Canel en el desfile militar

Excelentísimo señor Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba.

General Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa.

Almirante José Rafael Ojeda Durán.

Representantes del Gobierno de México, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Pueblo de México.

Amigas, amigos todos.

Por esas singularidades de nuestra historia, la fecha que más celebra el pueblo de México es la del inicio, la del Grito y no la de la consumación de la Independencia nacional.

A los mexicanos nos importa más el iniciador, el cura Hidalgo, que Iturbide, el consumador, porque el cura era defensor del pueblo raso y el general realista representaba a la élite, a los de arriba, y sólo buscaba ponerse la diadema imperial.

Hidalgo fue otra cosa. A él le tocó, con Allende, Aldama, Jiménez y otros dirigentes populares enfrentar a la oligarquía dominante y proclamar la abolición de la esclavitud.

El pensamiento de Hidalgo era subversivo. Nada en su personalidad lo distanciaba de ser un revolucionario y no se andaba por las ramas. Por ejemplo, en una de sus cartas al intendente Juan Antonio Riaño escribía:

"No hay remedio, señor intendente. El movimiento actual es grande y mucho más cuando se trata de recobrar derechos santos concedidos por Dios a los mexicanos, usurpados por unos conquistadores crueles, bastardos e injustos que, auxiliados de la ignorancia de los naturales y acumulando pretextos santos y venerables, pasaron a usurparles sus costumbres y propiedad, y vilmente de hombres libres convertirlos a la degradante condición de esclavos".

Al mismo tiempo, Hidalgo era un hombre profundamente humano, un auténtico cristiano. Así lo demuestra el hecho de que, para evitar el degüello de miles de oponentes realistas, pero también de inocentes, prefirió quedarse en el Cerro de las Cruces y no tomar la Ciudad de México, que estaba prácticamente rendida.

Sin embargo, sus adversarios nunca le perdonaron la osadía de querer igualar a los pobres con las clases más favorecidas; baste recordar el juicio en que lo excomulgan y la manera en que lo asesinan, le cortan la cabeza y la exhiben como escarmiento por más de 10 años en la plaza principal de Guanajuato.

Ningún dirigente en la historia de México ha recibido más insultos que el cura Hidalgo. Paco Ignacio Taibo hace un recuento de todos los improperios: endurecida alma, escolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón fementido, rencoroso, padre de gentes feroces, Cura Sila, entrañas sin entrañas, villano, hipócrita, refinado, tirano de tu tierra, pachá, lo-cura, imprudentísimo bachiller, caco, malo, malísimo, perversísimo, ignorantísimo bachiller Costilla, excelentísimo pícaro, homicida, execrable majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito de Satanás, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, archiloco americano.

Por si fuese poco, en el juicio de excomunión lo llaman demagogo, desnaturalizado y frenético. Él se defendía respondiendo que actuaba con apego a su conciencia y es célebre la frase que dirige a sus acusadores:

"Abrid los ojos, americanos. No os dejéis seducir de nuestros enemigos. Ellos no son católicos, sino por política. Su dios es el dinero y las conminaciones sólo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español?".

En fin, si Hidalgo no hubiese sido auténtico, como lo era, no lo hubiesen sacrificado con tanta saña, como lo hicieron con Jesús Cristo.

Sin embargo, Hidalgo, en sus últimas horas dio muestra de un temple excepcional y de una serenidad conmovedora, y hasta tuvo el gesto de una insólita amabilidad de componer unas décimas de agradecimiento a sus carceleros por el buen trato que le brindaron; una de ellas, dedicada al cabo Manuel Ortega, dice así:

"Ortega, tu crianza fina,

tu índole y estilo amable

siempre te harán apreciable

aún con gente peregrina.

Tiene protección divina

La piedad que has ejercido

con un pobre desvalido

que mañana va a morir,

y no puede retribuir

ningún favor recibido".

Lo que permitió al Padre de la Patria enfrentar la muerte con aplomo y tranquilidad fue la paz con su conciencia. La certeza de que, con fidelidad a sus principios y valores, había hecho lo correcto y lo que era necesario para el bien de pueblo al que se debía.

Cuando lo iban a fusilar, a cuatro metros de distancia, los soldados temblaban, le dieron varios tiros sin matarlo y el sargento del pelotón tuvo que ordenar a dos de ellos que le pusieran las bocas de los fusiles directamente en el corazón. Después de matarlo, le cortaron la cabeza y, junto con las de Allende, Aldama y Jiménez, las colocaron en cada esquina del edificio de la Alhóndiga de Granaditas.

Nosotros, los mexicanos, nos sentimos orgullosos de este héroe y de muchos más, porque aquí en México, como en ninguna otra parte, el movimiento independentista no se inició por simples reacomodos en las cúpulas del poder, ni se gestó únicamente por un sentimiento nacionalista, sino que fue fruto de un anhelo de justicia y de libertad. Por ello, el grito de libertad y justicia va antes que el de la Independencia política.

No obstante, este ideal profundo representó todo un desafío para los potentados, quienes lograron contenerlo y postergar su realización durante 100 años, porque es hasta un siglo después de consumada la Independencia, que otro grito, el de la Revolución mexicana de 1910, empezara a convertir en realidad los sueños y los ideales de los curas Miguel Hidalgo y José María Morelos, de Josefa Ortiz de Domínguez, de Leona Vicario, de Juan Aldama, de Ignacio Allende, de José Mariano Jiménez y de muchos otros dirigentes, mujeres y hombres, que comenzaron la lucha por la emancipación autentica del pueblo de México.

El día de hoy recordamos esa gran gesta histórica y la celebramos con la participación del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien representa a un pueblo que ha sabido, como pocos en el mundo, defender con dignidad su derecho a vivir libres e independientes, sin permitir la injerencia en sus asuntos internos de ninguna potencia extranjera.

Ya he dicho y repito: podemos estar de acuerdo o no con la Revolución cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica. En consecuencia, creo que, por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia, y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad.

Ahora sólo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: "Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos".

Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno.

Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que nos hemos referido, repito, si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de que esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos.

Es mejor el entendimiento, el respeto mutuo y la libertad sin condiciones ni prepotencia. Todavía vive y desde esta plaza principal de México le enviamos un saludo al presidente Jimmy Carter, quien supo entenderse con el general Omar Torrijos para devolverle a Panamá el canal y su soberanía. Ojalá que el presidente Biden, quien posee suficiente sensibilidad política, actúe con esa grandeza y ponga fin, para siempre, a la política de agravios hacia Cuba.

En la búsqueda de la reconciliación también debe ayudar la comunidad cubano-estadounidense, haciendo a un lado los intereses electorales o partidistas. Hay que dejar atrás resentimientos, entender las nuevas circunstancias y buscar la reconciliación.

Es tiempo de la hermandad y no de la confrontación, como lo señalaba José Martí. El choque puede evitarse con el exquisito tacto político que viene de la majestad, del desinterés y de la soberanía del amor.

¡Que viva la independencia de México!

¡Que viva la independencia de Cuba!

¡Que viva la independencia de todos los pueblos del mundo!

¡Que viva la fraternidad universal!

Plaza de la Constitución, 16 de Septiembre de 2021.

El discurso íntegro de Díaz-Canel ante AMLO en el desfile militar



Este jueves 16 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el desfile militar por el 211 aniversario de la Independencia de México, en el que estuvo como invitado de honor Miguel Díaz-Canel, mandatario de Cuba.

Este es el mensaje íntegro que pronunció el presidente de Cuba desde el Zócalo de la Ciudad de México:

Estimado y querido Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos; distinguidas invitadas e invitados.

Querido México:

Gracias por la oportunidad que nos das de traer el abrazo agradecido de Cuba a tus hermosas celebraciones patrias por aquel Grito de Dolores que tanto afán libertario despertó en nuestra región hace más de 200 años.

Entre todos los hermanos que nos dio nuestra América, México cuenta, por muchas razones, como uno de los más entrañables para Cuba. Ese afecto que une a nuestras tierras comienza con el deslumbramiento que nos provocan sus huellas profundas y diversas en la literatura y la historia de América.

Cuánta es bella la tierra que habitaban los aztecas valientes dice en el Teocalli de Cholula el cubano José María Heredia, abriendo una fascinante puerta a ese mundo nuestro, muy anterior al de la terrible conquista que iniciaron siglos después con matanza y destrucción sin freno, las tropas españolas que venían de Santiago de Cuba al mando de Hernán Cortés.

Pero nadie nos diría más de México que José Martí. Cito fragmentos de su memorable discurso pronunciado en honor a este país en la Sociedad Literaria Hispanoamericana en 1981:

Hoy nos reunimos a tributar honor a la nación ceñida de palmeros y azahares que alza, como un florón de gloria al cielo azul, las cumbres libres donde el silbato del ferrocarril despierta, coronada de rosas, como ayer, con la salud del trabajo en la mejilla, el alma indómita que chispeaba al rescoldo en las cenizas de Cuauhtémoc, nunca apagadas. Saludamos a un pueblo que funde, en crisol de su propio metal, las civilizaciones que se echaron sobre él para destruirlo.

Más adelante, refiriéndose a la significativa fecha que conmemoramos hoy, Martí expresa:

"Trescientos años después, un cura citó su aldea a guerra contra los padres que negaban la vida de alma a sus propios hijos; era la hora del Sol, cuando clareaban por entre las moreras las chozas de adobe de la pobre indiada; y nunca, aunque velado 100 veces por la sangre, ha dejado desde entonces el sol de Hidalgo de lucir.

"Colgaron en jaulas de hierro las cabezas de los héroes, mordieron los héroes el polvo de un balazo en el corazón, pero el 16 de septiembre de cada año, a la hora de la madrugada, el presidente de la República de México vitorea, ante el pueblo, la patria libre, ondeando la bandera de Dolores".

Fin de la cita.

Por sus características, el proceso independista mexicano, que iniciara con el Grito de Dolores, protagonizado por el padre Miguel Hidalgo un día como hoy en 1810, y se consumara 11 años después con la entrada del Ejército Trigarante en la Ciudad de México, tuvo un notorio componente de reivindicaciones sociales e indigenistas que lo diferenció de otros procesos que ejemplaron a la época de las independencias.

Su impacto fue, sin dudas, extraordinario en la lucha libertaria y anticolonial de nuestra región y particularmente en Cuba, recogía aspiraciones ancestrales de pueblos enteros que habitan el territorio, no sólo mexicano, sino también de centro y Sudamérica y de Las Antillas. Reivindicaba a todos los sectores criollos pobres, blancos, negros y mulatos, sumidos en la miseria, el hambre y la explotación, y se oponía a la esclavitud del negro.

La amplia presencia popular influyó de forma decisiva en su radicalización y en la concreción de importantes demandas sociales y políticas, lo que constituyó una inmensa inspiración y aliento para nuestro movimiento independentista.

No son pocos los notables cubanos que dejaron su sangre y sus nombres en la historia de México. Sobresale especialmente la solidaridad cubana en el enfrentamiento de México a las invasiones texanas en 1835, 1836 y la invasión norteamericana de 1846 al 48.

Se destacan los generales Pedro Ampudia, Juan Valentín Amador, Jerónimo Cardona, Manuel Fernández Castrillón, Antonio Gaona, Pedro Lemus y Anastasio Parrodi. Los cubanos Florencio Villarreal y José María Pérez Hernández lanzaron en marzo de 1854 el histórico Plan de Ayutla, determinante en el rompimiento del ejército y la sociedad mexicana con el gobierno dictatorial del general Santa Anna.

Como ha confirmado el prestigioso investigador René González Barrios, varios de aquellos ocuparon puestos claves en la vida político-militar mexicana y fueron gobernadores o comandantes militares en importantes plazas del país; dos de ellos, los generales de división Anastasio Parrodi y Pedro Ampudia y Grimarest, fueron ministros de Guerra y Marina en el gobierno de Benito Juárez durante la guerra de la Reforma.

En el Congreso, el gobierno, el exilio o la guerra, al lado de Juárez hubo siempre cubanos. Elogian su obra magnífica compatriotas prominentes como el general Domingo Goicuria y Cabrera, y los poetas Juan Clemente Zenea y Pedro Santacilia, este último quien fuera su yerno, secretario y agente de la República de Cuba ante el gobierno mexicano.

En la guerra contra los franceses sirvieron al Ejército Mexicano los hermanos Manuel y Rafael de Quesada y Loynaz, general y coronel respectivamente; los coroneles Luis Eduardo del Cristo, Rafael Bobadilla y Francisco León Tamayo; el médico comandante Rafael Argilagos Ginferrer, y el capitán Félix Aguirre, todos regresarían a Cuba al comenzar la guerra de los 10 años.

Fue México, entonces, el primer país en reconocer nuestra lucha armada y en abrir sus puertos a los barcos con la bandera de la estrella solidaria. Lo aprobó el Congreso, lo sentenció Juárez, y lo agradecido Carlos Manuel de Céspedes, el presidente de la República en Armas, en carta memorable a su par mexicano, y cito:

"Altamente satisfactorio que México haya sido la primera nación de América que hubiese manifestado así sus generosas simpatías a la causa de la independencia y la libertad de Cuba".

Una de las principales tareas que entonces cumpliría Pedro Santacilia con el consentimiento de Juárez fue enviar a Cuba un selecto grupo de militares mexicanos para contribuir a la formación y entrenamiento del naciente Ejército Libertador.

Los mexicanos brillaron en los campos de Cuba y sus proezas inspiraron a la tropa y a cuantos oyeron hablar de ellas.

Otra vez dejó el padre de la patria cubana constancia de aquella entrega en carta al Benemérito de las Américas. Escribe Céspedes:

"Algunos caballeros mexicanos han venido aquí y han derramado su generosa sangre en nuestro suelo y por nuestra causa y todo el país ha mostrado su gratitud por su heroica acción.

"Dos de aquellos bravos militares mexicanos veteranos de la guerra de la Reforma y la contienda contra el imperio francés llegaron a ostentar los grados de general de Brigada del Ejército Libertador cubano y conformaron parte del cuadro de sus principales jefes: José Inclán Rico y Gabriel González Galván".

Queridas amigas y amigos:

Por esa memoria entrañable que compartimos nos estremecen e inspiran estos actos que reverencian la historia, y volvemos una y otra vez sobre cada línea escrita para México por José Martí, quien enlaza para siempre a nuestras dos naciones en toda su obra, pero especialmente en las cartas a su gran amigo mexicano Manuel Mercado.

Es también a ese amigo del alma a quien deja, en carta inconclusa, su rotundo testamento político: la voluntad consagrada al objetivo de impedir, a tiempo con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América.

Años antes, en camino a Veracruz, Martí deja escrito:

"¡Oh, México querido! ¡Oh, México adorado! Ve lo peligros que te cercan. Oye el clamor de un hijo tuyo que no nació de ti. Por el norte, un vecino avieso se cuaja; tú te ordenarás, tú entenderás, tú te guiarás. Yo habría muerto, ¡oh, México!, por defenderte y amarte".

Aquí murió por la revolución el joven comunista Julio Antonio Mella, asesinado en una calle de esta misma ciudad, en la que se conocerían años después Ernesto "Che" Guevara y Fidel Castro Ruz por intermedio de su hermano Raúl.

Aquí se entrenaron y organizaron su expedición los jóvenes de la Generación del Centenario; aquí forjaron amistades y afectos que aún perduran y se inmortalizaron en una canción que es como un himno de aquellos tiempos épicos: La Lupe, de Juan Almeida Bosque.

De ese periodo mexicano quedaron para siempre en la historia cubana, entre muchos otros, los nombres de María Antonia González, Antonio del Conde ´el Cuate´, clave en la adquisición del yate El Granma; Arsacio Vanegas y Dick Medrano, luchadores profesionales que dieron entrenamiento físico a la tropa; Irma y Joaquina Vanegas, que ofrecieron su casa como campamento.

El paso de Fidel y sus compañeros por México dejó profunda impresión a los futuros expedicionarios del Granma y un cúmulo de leyendas por todas partes de las que todavía se habla con admiración y respeto.

No olvidaremos nunca que, gracias, al apoyo de muchos amigos mexicanos, zarpó el yate Granma de Tuxpan, Veracruz, el 25 de noviembre de 1956. De esa histórica embarcación descendió siete días después, el 2 de diciembre, el recién nacido ejército rebelde que venía a libertar a Cuba.

Tampoco olvidamos que, a sólo unos meses del histórico triunfo de la revolución, en 1959, nos visitó el general Lázaro Cárdenas. Su voluntad de estar junto a nuestro pueblo, a raíz de la invasión mercenaria por Playa Girón en 1961, marca sensiblemente el carácter de nuestras relaciones.

Fiel a sus mejores tradiciones, México fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con la Cuba revolucionaria cuando fimos expulsados de la OEA por un mandato imperial.

A lo largo de los años jamás se ha quebrado lo que historia unió indisolublemente. Nuestros dos países han honrado sus políticas soberanas al margen de cercanías o distancias entre los gobiernos; impera lo que preconiza un principio muy mexicano: el respeto al derecho ajeno es la paz.

Hay un mérito indiscutible en quienes han dedicado vida y energías, alma y corazón a alimentar esa hermandad con la ternura de los pueblos.

Rindo tributo aquí a la solidaridad sostenida invariable, apasionada y firme que siempre encontramos en esta tierra que todos los cubanos debemos amar como la nuestra. Lo dijo el apóstol cubano, quien además, dibujó con su prosa colorida un retrato fiel de este pueblo generoso al afirmar:

"Como de la raíz de la tierra le viene al mexicano aquel carácter suyo, sagaz y señorial, pegado al país que adora, donde, por la obra doble de la magnífica naturaleza y el dejo brillante de la leyenda y la epopeya, se juntan en su rara medida el orden de lo real y el sentimiento romántico".

Desde aquellas palabras hasta hoy no ha dejado de crecer el patrimonio común, levantado por una infinita lista de prestigiosos intelectuales y artistas de ambas naciones. Nos unen la literatura, el cine, las artes visuales, el bolero y el mambo.

Podría decirse que el significativo intercambio cultural entre México y Cuba alcanza todas las manifestaciones de la cultura en su más amplia sección por cuanto no es menos influyente la relación en el deporte, especialmente el béisbol y el boxeo, donde la conexión se da tan natural y profunda que por momentos se pierde el origen exacto de obras y hechos, y hay que concluir que proviene de ambos.

Amigas y amigos:

Por esas y otras razones que no caben en un discurso necesariamente breve, es un gran honor participar en el desfile militar que conmemora el inicio de la lucha por la Independencia de México y expresar nuestros sentimientos ante su gobierno y su pueblo. Lo hago consciente de que es un reconocimiento a los lazos históricos y de hermandad existentes entre México y Cuba, una muestra genuina de aprecio, cariño y respeto que agradezco profundamente en nombre de mi pueblo.

La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19, que tan dramáticos costos tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo.

Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montadas sobre las más diversas e influentes plataformas digitales que desconocen todos los límites éticos.

Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo.

Permítame decirle, querido presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierta al voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo.

Agradecemos profundamente la ayuda recibida en insumos médicos y alimentos para paliar los efectos combinados del acoso económico y la pandemia.

Hermanas y hermanos mexicanos:

Ante la compleja situación epidemiológica que enfrenta el mundo, la solidaridad y la cooperación entre nuestros pueblos adquiere mayor trascendencia. Por esa razón, nuestros profesionales y técnicos de la salud no dudaron en acompañar, en cuanto fue necesario, al pueblo mexicano, y volveremos a hacerlo siempre que lo precisen.

Reconocemos el excelente trabajo desempeñado por México al frente de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mecanismo de genuina vocación latinoamericana y caribeña destinado a defender la unidad en la diversidad de nuestra América frente al proyecto de recolonización neoliberal que nos intentan imponer.

Como expresara Fidel en un acto de amistad cubano-mexicana celebrado el 2 de agosto de 1980:

"Nada soportaremos contra México, lo sentiremos como propio, sabremos ser fieles a la amistad que han forjado siglos de historia y de hermosos principios comunes".

¡Viva México!

¡Viva la amistad entre Cuba y México!