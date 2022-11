Discute Senado reforma para ampliar días de vacaciones a trabajadores

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- El pleno del Senado de la República discute el dictamen sobre las llamadas "vacaciones dignas" que amplía de seis a 12 días el período de asueto en el primer año laborado por los trabajadores del sector privado.

La propuesta incluye que las vacaciones se incrementarán dos días anualmente en los siguientes cinco años, hasta llegar a 20 días de descanso obligatorio y pagado.

La reforma fue incluida de último momento en la sesión a petición del coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

A punto de concluir la sesión, el líder de la bancada de Morena solicitó la palabra al presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta para pedir que se discutirá y votara hoy mismo el dictamen, para que "no haya la manipulación de líderes charros y corruptos en mi contra".

México, entre los países con menos vacaciones para trabajadores

Al presentar el dictamen el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, explicó que México es uno de los países que menos vacaciones otorga a los trabajadores, por lo que la reforma subsana una injusticia contra los trabajadores.

Explicó que es importante que las y los trabajadores tengan mayores beneficios en materia laboral y de oportunidades de tiempo de esparcimiento de calidad, en virtud de lograr una sociedad más justa y productiva, a fin de acceder a empleos justos y con condiciones dignas.

Patricia Mercado Castro, de MC, expuso que está reforma es una nueva visión de derechos de trabajo, que no es lo ideal como lo establece la Organización Internacional del Trabajo, no obstante, se consideró las observaciones y solicitudes de cámaras empresariales y sectores productivos, para dejar una pausa para lograr la estabilidad de los procesos.

El dictamen establece que se busca blindar el derecho humano a las vacaciones, sin poner en riesgo la operatividad de las empresas o centros de trabajo.